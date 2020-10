¿Cuántos días tarda una persona infectada en tener síntomas del coronavirus?

Hoy a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hemos hablado con la viróloga de l'IrsiCaixa, Dra. Nuria izquierdo-Useros, de los últimos datos de la pandemia en Cataluña. Hoy, según el departamento de Salud, las cifras son: 2251 nuevos positivos, 26 defunciones, 1062 hospitalizados, 188 a las UCIs y el índice de rebrote 378 puntos. Para la doctora, “Tenemos que rebajar estas cifras. Debemos hacer un esfuerzo como sociedad en estos momentos para frenar el avance del coronavirus porque no nos podemos permitir que los hospitales vuelvan a estar llenos como al principio de la pandemia”. La viróloga se ha mostrado partidaria de las últimas medidas de la Generalitat para evitar más contagios como cerrar barres o restaurantes. Respecto a las personas que están muy preocupadas por el coronavirus y se realizan pruebas PCR, la doctora ha comentado: “Cuando nos hemos visto en la situación de haber tratado con una persona infectada y somos conscientes que nos hemos expuesto al coronavirus, no tenemos que correr a hacernos la prueba PCR porque todavía no tendremos suficiente carga viral en el cuerpo para dar positivo. Quizás la tendremos dentro de unos días, pero de momento el virus todavía no se ha multiplicado bastante porque se pueda detectar. Por lo tanto, si realmente nos hemos infectado y nos hacemos la prueba inmediatamente, el que tendremos es un falso negativo, y nos pensaremos que no tenemos la dolencia”. La especialista ha destacado que cada persona es diferente y es difícil establecer un tiempo concreto para que un apersona desarrolle un positivo. Normalmente, ha señalado puede ser durante la primera semana. La doctora Izquierdo ha dicho que: “Entre que una persona se infecta y empieza a presentar síntomas tiene que pasar un ‘periodo ventana’, que es el tiempo que utiliza el virus para empezar a replicarse dentro del organismo”. Según las estadísticas, se calcula que el tiempo aproximado entre que una persona se infecta y desarrolla la enfermedad es de unos cinco días.