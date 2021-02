Com evitar la quarta onada de la pandèmia?

Avui parlem a Herrera a Cope Catalunya i Andorra de l'estat de la pandèmia amb el investigador de la UPC, Sergio Alonso.Aquest dijous farà un any que es va declarar el primer cas de coronavirus a Catalunya. S'ha arribat a aquest primer aniversari amb la tercera onada aparentment estancada, i ja es parla del risc d'una quarta onada abans que els indicadors de la pandèmia baixin a uns nivells considerats òptims. Per això, la consellera de Salut, Alba Vergés, alerta: "Estem en un moment fràgil, ara mateix, que hem de vetllar."La consellera Vergés ha explicat avui que els pròxims dies són necessaris per "veure si això és una estabilització i podem anar mantenint aquest ritme o sí, per contra, veiem una pujada que ens hagi de fer alertar". Per això ha insistit, preguntada per la possibilitat que es relaxin algunes restriccions que afecten l'activitat econòmica, que "és prematur dir als comerciants que el cap de setmana podran obrir". Vergés ha argumentat que, epidemiològicament, la tercera onada actual ha estat millor que la segona, però que, en canvi, "assistencialment, hem quedat molt més afectats, perquè no ens havíem refet de la segona". En aquest sentit, ha defensat que "estem en unes setmanes molt clau", perquè "hem de donar temps perquè pugui baixar la tensió en el sistema sanitari". I ha alertat: "Tal com estem ara, el risc d'una quarta onada partint d'aquesta situació és molt dramàtic, és molt dolent." La consellera de Salut també ha explicat que cal tenir en compte que la pandèmia causa un patiment general a la societat; que a l'afectació sanitària, ben coneguda, cal afegir-hi l'afectació "social, emocional, i econòmica que comporta això". Respecte a aquesta última, ha admès que "hi ha molta gent que depèn d'aquestes decisions [del Procicat], sectors econòmics que pateixen i que busquen amb ànsia poder tenir més hores o poder tenir més obertura". La bona notícia, en aquest context, ha explicat Vergés, és la campanya de vacunació, que "ja es nota molt a les residències i es nota en els professionals sanitaris", ha explicat. I ha avançat que ben aviat "s'anirà notant en els diferents col·lectius" que van accedint a la vacunació. Preguntada sobre l'objectiu de tenir el 70% de la població vacunada a l'estiu, Vergés ha respost que manté el desig d'aconseguir-ho i que, en aquest sentit, "seguim el compromís de la Unió Europea". "La vacunació és una estratègia de país, claríssimament, una prioritat", ha afegit.