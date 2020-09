Com ha estat avui la tornada al cole?

Aquest dilluns, escoles i instituts s'han tornat a omplir d'alumnes després de sis mesos a casa. A Herrera a Cope Catalunya i Andorra , hem parlat amb Juanjo Falcó, director General d'atenció a La familia i comunitat educativa. Falcó ha concretat la normalitat de la jornada tot i que : “Només dos dels prop de 5.500 centres educatius no han pogut obrir a causa de la pandèmia, el Joan Joncadella, de Sant Vicenç dels Horts, i el Ridolaina, de Montellà i Martinet". Pel que fa als professionals dels centres, ara mateix n'hi ha 56 que han donat positiu per coronavirus, i n'hi un total de 217 fent quarantena, entre positius i sospitosos d'estar infectats.Molts centres han reorganitzat els nivells educatius perquè les classes --els anomenats "grups bombolla" de convivència-- siguin més reduïdes. Hi ha casos en què no han pogut fer-ho. Per exemple, l'escola Anselm Clavé de Cornellà de Llobregat és una escola petita i amb espais molt limitats i comencen el curs amb ràtios normals, de 25 alumnes. Tambè ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Lidón Gasull, presidenta de la Federació D'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya. La representant del pares ha dit que: “ El departament d'eduació ha deixat tota la responsabiltiat en les direccions del centres escolars. Estem preocupades perquè encara no ha arribat a les escoles el personal contractat d'última hora”.

