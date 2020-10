Catalunya viu el pitjor moment pel risc de rebrot des del desconfinament

Avui divendres el govern de Pedro Sánchez ha declarat l'Estat d'Alarma a Madrid. Mentre, aquí a Catalunya l'index de rebrot no para de creixer.Avui està en un 256. El nous casos de persones amb coronavirus és de 2529. Els morts 26 i les persones ingressades a les UCI 157. Aquestes dades les ha comentat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el investigador i genetista Salvador Macip, que treballa a la Gran Bretanya com a col.laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Pel que fa a l'Estat d'Alarma per Madrid, la primera impressió del Dr. Macip ha estat: “No puc entendra com no es poden aplicar mesures bàsiques per defensar la salut de la població. Era evident que Madrid s'havia de tancar fa setmanes perque era un problema molt greu i s'havien d'aplicar mesures adeqüades i severes”. L'investigador ha dit que en aquest moments cal : “Precaució. Precaució que en tot moment hauriem de tenir present fins que no entrem en una situació una mica més estable”. De les escoles el doctor Macip ha dit : “ De moment sembla que les xifres van bé però s'ha de tenir precaució”. Respecte a l'oci nocturn Salvador Macip és partidari de mantenir discoteques i bars nocturns tancats malgrat les perdues económiques i de llocs de treball que això representa.

