Cal un PCR per entrar a Espanya si vens d'un pais de risc covid?

Espanya exigirà als passatgers internacionals que vinguin de països considerats de risc una PCR negativa en les 72 hores prèvies a l'entrada al país pels ports i aeroports. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat del tema amb Martí Serrate presidente de l'Assocació de Agencies de Viatges de Catalunya. Aquesta mesura s'afegeix als controls establerts ara, que són el de temperatura i el visual. Es preveu que aquest requisit entri en vigor el pròxim 23 de novembre. El formulari de control sanitari que han d'omplir els viatgers abans d'entrar a Espanya inclourà una pregunta sobre si es diposa d'aquesta prova i caldrà afegir-hi el document original, en format paper o electrònic i que estigui redactat en espanyol o anglès. Amb aquest canvi, Espanya adopta la recomanació europea del 13 d'octubre, que va aconsellar als estats membres basar les restriccions als viatges dins de la UE en funció de la situació epidemiològica, a partir d'un codi de colors per zones. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat col·laboració a les companyies aèries i de navegació per reclamar el document abans d'embarcar. Illa ha explicat que a les persones que no puguin acreditar la PCR negativa se'ls oferirà l'opció de fer un test d'antígens a l'aeroport mateix, acompanyat de la multa corresponent per no haver complert. També ha anunciat que es faran controls aleatoris per vigilar que es compleix amb l'obligació. Illa ha descartat que hi pugui haver controls a les fronteres terrestres, pel fet que els països veïns formen part de l'espai Schengen. El ministre ha defensat que la mesura s'hagi pres ara, i no abans, com havia demanat, per exemple, la presidenta de Madrid, perquè és fruit d'un acord europeu. I ha recordat que els casos importats han estat fins ara un "0,08%" del total. Amb tot, ha considerat que l'exigència de la PCR en origen "reforça el caràcter de destinació segura" d'Espanya.