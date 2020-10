Vicente Moreno: "Pido perdón si alguien ha malinterpretado mis palabras hacia los jugadores del Sabadell"

El entrenador del RCD Espanyol Vicente Moreno ha pedido perdón por sus palabras después del partido contra el Sabadell "me sabe muy mal que se malinterpretasen mis palabras hacia los jugadores del Sabadell. Si alguien lo ha hecho, pido disculpas. Valoro mucho la labor y el fútbol que están realizando, me siento identificado, a algunos les he entrenado. Ya lo aclaré con ellos".

El técnico valenciano manifestó que los jugadores del Sabadell estaban motivados porque jugar contra el Espanyol es un escaparate para ellos y sus palabras levantaron cierto revuelo en el entorno vallesano.

Vicente Moreno no ha dado muchos detalles sobre el estado de su plantilla tras detectarse ayer dos positivos por coronavirus en las pruebas rápidas y que por la tarde se confirmase sólo un caso en las PCR "tendremos circunstancias para este partido, como todos los equipos. Hay que llevarlo con naturalidad y adaptarnos".

El entrandor del Espanyol ha valorado positivamente el trabajo del club en el mercado de fichajes "la valoración del mercado de fichajes es positiva. El club ha trabajado mucho y ha hecho un esfuerzo tremendo para dejar el mejor equipo posible. Estoy contento, hay que felicitar a Rufete y a todo el equipo de trabajo".

El Espanyol juega este sábado a las 16.00 horas contra el Alcorcón en el RCDE Stadium y Vicente Moreno ha avisado del peligro del rival que entrena 'Mere' Hermoso "la temporada pasada, el Alcorcón fue el mejor equipo fuera de casa.Seguirán con esta tónica, es un buen equipo, tengo mucha admiración por su entrenador y estoy convencido de que nos pondrán las cosas muy difíciles. Será un partido complicado".

Este jueves también han ofrecido rueda de prensa en el Espanyol el director deportivo Rufete, el consejero delegado Josep Maria Duran y se ha presentado a la nueva incorporación Álvaro Vadillo.