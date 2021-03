Sorhaindo cambiará el Barça por el Dinamo de Bucarest

El pivote internacional francés Cedric Sorhaindo, que finaliza su contrato con el Barça el próximo 30 de junio, anunció este lunes que continuará su carrera deportiva en el Dinamo de Bucarest, club por el que ha fichado para las dos próximas temporadas.

Sorhaindo es natural de La Trinité (Martinica) y el próximo día 7 de junio cumplirá 37 años. Está disputando su undécima campaña con el equipo barcelonista, al que llegó en la temporada 2010-2011, procedente del Toulouse francés. Actualmente es el segundo capitán del equipo.

"Como ya les he dicho a mis compañeros, en toda historia hay un principio y un final. Me voy al Dinamo de Bucarest que es un proyecto nuevo y que quiere crecer y pienso que con mi experiencia puedo aportar algo allí", dijo.

Sorhaindo comentó que han puesto toda su confianza en él y su objetivo siempre es superarse. "Me siento bien y el papel que voy a tener será el mismo que he tenido a lo largo de toda mi carrera", insistió.

Sobre el momento de anunciar su adiós a la plantilla, el pívot explicó: "algunos creían que estaba bromeando y les he dicho que mi historia aquí se habrá acabado, pero que siempre estaré con ellos y espero tener más emociones a final de temporada".

En cuanto a su etapa en el Barcelona, Sorhaindo comentó que ha conseguido madurez: "Me he formado como persona, he construido una familia y ganado en valores. En el Barça he logrado mucho más de lo que quería".

"Nunca se sabe qué pasará a partir de junio, pero cada minuto que he pasado aquí lo he disfrutado como un niño de seis años. Tener esa mirada de niño es lo mejor que te puede pasar", reconoció.

No cree que nada vaya a cambiar hasta final de temporada y revela que va a seguir igual que hasta ahora: "Soy una persona con compromiso y me gusta lograr todos los objetivos. Creo que nos quedan algunos en esta temporada y quiero lograrlos".

Como azulgrana ha sumado 10 Ligas, 8 Copas del Rey, 9 Copas Asobal, 9 Supercopas de España, 5 Mundiales de Clubes, dos Ligas de Campeones (2011 y 2015) y 10 Supercopas de Cataluña.

Ha sido internacional con Francia en 241 encuentros con 421 goles, campeón olímpico en Londres 2012, cuatro veces campeón del mundo (2009, 2011, 2015 y 2017) y dos veces campeón de Europa (2010 y 2014). Fue elegido mejor pivote de los JJ.OO. de Río 2016.