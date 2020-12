Raúl de Tomás y Adrián Embarba se enfrentan a las preguntas de los más pequeños del RCD Espanyol

El delantero del Espanyol, Raúl de Tomás, afirmó este miércoles durante un encuentro virtual con los niños y niñas periquitos que en el 2021 tanto él como todo el equipo confía en "lograr los objetivos deportivos", es decir, el anhelando ascenso a Primera división.

El futbolista, mayor argumento ofensivo del equipo catalán, explicó a los más pequeños la importancia del esfuerzo diario. "Debes nacer con maneras, pero te vas haciendo mejor a medida que pasa el tiempo y te entrenas", reflexionó en una charla en la que también estuvo el centrocampista Adrián Embarba.

Por otra parte, Raúl de Tomás comentó que tiene preferencia por el dorsal 11. "Es un número que siempre he llevado y me gusta mucho", apuntó el delantero, que junto a su compañero prometió dedicar su próximo gol a todos los niños pericos, a los que echan de menos en las gradas.

El delantero centro es uno de los nombres a seguir por el Espanyol en el inminente mercado de invierno. Raúl de Tomás ha sonado como posible refuerzo para equipos de Primera división como el Atlético de Madrid. Su buen rendimiento en Segunda no ha pasado desapercibido.

Avui ha estat un gran dia per als més petits i petites! ��



Els jugadors us troben mooooooooooooooolt a faltar! �� Sou vitals per a nosaltres! ��



No us perdeu cap detall de la trobada virtual amb @AdriEmbarba11 i @RaulDeTomas9!#RCDEpic.twitter.com/UkOP5G8VuZ