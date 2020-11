"El 90% de la plantilla del Barça voldrà quedar-se"

Al 'Debat Esports COPE' de dimecres parlem amb Miguel Rico, Jacinto Vicente i la participació especial de Manolo Oliveros.

Analitzem la rebaixa en el límit salarial que ha patit el Barça a 382 milions d'euros. L'advocat Jacinto Vicente explica "la solució serà diferir els pagaments amb els jugadors que tinguin més massa salarial. O fins i tot plantejar-se si al Barça li interessa prorrogar alguns contractes com en el cas d'Umtiti. La decisión que prendrà la junta gestora obligarà al nou president. Hi ha jugadors que estan al final de la seva carrera i no et quedarà una altra que menjar-te'ls".

Miguel Rico explica "perquè et deixin comprar has de vendre i ingressar tres o quatre vegades el que et vols gastar. Per tant si no es produeixen cessions que es puguin pagar la temporada següent, serà complicat".

Davant la possibilitat que algun jugador no vulgui acceptar la rebaixa salarial del Barça, Jacinto Vicente considera que "tal com està el mercat en l'actualiat, el 90% de la plantilla del Barça voldran quedar-se, tret de casos especials com Griezmann o Dembélé, o Coutinho potser".