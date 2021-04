Messi a Laporta: "Me quede o me vaya, te lo pondré fácil"

Mucho se ha hablado sobre la comida que mantuvieron hace unas semanas Leo Messi y Joan Laporta. Fuentes cercanas aseguraban que no se había puesto sobre la mesa ninguna oferta pero lo que explica Manuel Oliveros en el Partidazo de COPE es que el capitán le dijo al presidente "Me quede o me vaya, te lo pondré fácil".

Esto demuestra lo que siempre ha dicho el argentino, que no quiere una confrontación pública con el club de su vida y que le gustaría seguir en el Barça con un proyecto competitivo.

Laporta espera para presentarle la oferta oficial que se acabe la auditoría externa que se está realizando para saber cuál es el estado real de las cuentas de la entidad.

De hecho, en los últimos días ha llegado a Barcelona el padre de Leo Messi, Jorge, procedente de Argentina pero todavía no se va a sentar a negociar con Laporta, sino que está haciendo gestiones personales.

Por otra parte, una de las bazas que podría esgrimir Laporta para convencer a Leo Messi es el fichaje de su amigo el Kun Agüero. Este martes, el programa de Barcelona Televisió 'La Porteria' amplía su información asegurando que el argentino ya habría comunicado a sus amigos y familiares que va a fichar dos años por el Barça.

Manuel Oliveros explica en Esports COPE que el Barça desmiente que sea "inminente" pero no descarta una operación que podría ser interesante.

Por su parte, el exagente Josep Maria Minguella asegura en el 'Debat Esports COPE' que la llegada de Agüero sólo se entendería como un paso más para conseguir la renovación de Messi.