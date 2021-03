Luis de la Fuente sobre Mingueza: "Es un gran momento para dar una lección"

Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, se mostró “optimista” porque le puedan quitar la tarjeta roja a Óscar Mingueza frente a Italia por una supuesta agresión, que no se vio en las imágenes, ya que considera que “es un gran momento para hacer justicia y dar una lección a los jóvenes”.

“El recurso se presentó en tiempo y estamos esperando una respuesta. No sabemos todavía qué va a suceder. Si me permitís, quiero ser optimista porque es un gran momento para hacer justicia y dar una lección a los futbolistas jóvenes para hacer ver que en el fútbol la trampa no vale. Una víctima de una agresión, hacerle pagar cuando no ha tenido ninguna responsabilidad. Me encantaría que se interpretara así”, dijo en rueda de prensa.

“Óscar está tranquilo. Le hemos dado todo el apoyo que hemos podido y lo que necesitaba. Está expectante, como nosotros, e ilusionado pensando que pueda jugar mañana. Solo queda esperar”, continuó.

Un Luis de la Fuente que, a pregunta de EFE, no se mostró preocupado tras los ocho partidos consecutivos en los que España se ha ido 0-0 al descanso: “Lo que me preocupa es el resultado al final. Hay que ir madurando los partidos. Para sufrir menos, me encantaría que fuera al revés. Yo quiero ver al equipo concentrado y ver que somos solventes hasta el final”, dijo.

El seleccionador analizó el partido de mañana martes frente a República Checa (21:00 horas CEST): “Espero un equipo muy ordenado y físicamente fuerte. Tiene buenas individualidades. Difícil porque es trascendente y puede que los nervios nos jueguen una mala pasada”, comentó.

Además, Luis de la Fuente no quiso entrar en las palabras de su homólogo en el banquillo italiano que aseguró que el equipo español se quejó en exceso y que exageró el juego “duro” de su equipo: “No creo que merezca la pena hacer algún comentario. Me parece bien. ¿Lo permiten? No pasa nada. Me parece muy bien”, esquivó.