Lluís Cortés: "Hemos merecido ganar"

El entrenador del Barcelona femenino, Lluis Cortés, lamentó la eliminación de su equipo en semifinales a manos del Wolfsburgo alemán y señaló en rueda de prensa que sus jugadoras merecieron pasar a la final y que no cambiaría "a ninguna de las nuestras por otra del Wolfsburgo".

"Llevamos tiempo queriendo medir nuestro equipo a los grandes de la competición y hoy lo hemos demostrado que ya estamos o mejoramos ese nivel, hemos merecido ganar el partido", aseguró tajante Cortés tras el encuentro, del que criticó la ausencia del videoarbitraje que podría haber cambiado el signo de la eliminatoria.

El preparador ilerdense subrayó que el gol "fue lo único que le ha faltado a mi equipo, pero no es algo que nos falte siempre porque los números de la liga que hemos hecho son increíbles, no nos faltó nada más".

El entrenador azulgrana se declaró "enfadado porque no puedes estar contento cuando pierdes, pero orgulloso porque lo más normal hoy habría sido ganar el partido".

Detalló que "estaba todo preparado y salió como estaba previsto pero faltó el gol y hay que hacer una autocrítica, sin olvidar también que son tres semifinales en cuatro años y eso dice mucho". "Puede pasar de todo y hoy ha sido así", concluyó resignado el técnico culé.

Alexia Putellas, por su parte, lamentó que "sólo faltó marcar el gol y seguro que si hubiéramos marcado uno, habríamos hecho más y veríamos un resultado de escándalo ante un equipo de élite.

�� @Llcortes14: “Els hi he dit a les jugadores que no en canviava cap per una del Wolfsburg. Estic molt orgullós” #UWCLpic.twitter.com/Qfdx6Ye9Lf