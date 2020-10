Josep Triadó a Esports COPE: "Esperem que Bartomeu ho deixi i els socis puguin votar a les eleccions"

Josep Triadó, membre de la mesa del vot de censura i mà dreta de l'impulsor Jordi Farré, ha atès el micròfon de Víctor Navarro tan bon punt s'ha confirmat que s'havien superat les 16.521 signatures necessàries per seguir endavant amb el vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i la Junta del FC Barcelona.

Ara la Generalitat haurà de valorar si es pot fer el referèndum entre els socis en menys d'un mes, segons els terminis establerts als Estatuts, malgrat la situació de pandèmia. Triadó espera que no sigui necessari convocar el referèndum si abans Bartomeu dimitís del seu càrrec "s'hauria de fer la consulta amb totes les mesures, si cal en diferents dies. Però ens agradaria que no sigui necessari perquè abans Bartomeu ho deixi i els socis puguin anar a votar a les eleccions, fent-ho una vegada i no dues".

Triadó ha lamentat els comunicats del FC Barcelona durant el procès "estem sorpresos pels comunicats del FC Barcelona. No té cap sentit perquè tot es va desenvolupar dintre la normalitat d'unes negociacions".

Triadó afegeix que "ens va semblar la intenció de mirar de pressionar l'àrbitre i això no forma part del tarannà del Barça. No ens va agradar aquesta carta signada pel CEO del Barça que va estar a les negociacions"

El segon de Jordi Farré ha valorat el tancament del mercat de fitxatges sense assolir els objectius d'incorporar un central i un davanter per part del Barça "és la culminació de la mala gestió dels darrers anys. Hem caminat pel precipici i ara hem caigut. Abans del COVID ja anàvem molt justos amb uns ingressos de 1.000 milions i només dos de benefici. Potser no es va tenir la valentia de prendre les decisions fa uns any quan calia".