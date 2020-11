Joan Laporta: "Queremos volver a dominar la Champions y con Leo en la plantilla es factible"

Joan Laporta ha presentado su candidatura a la presidencia del FC Barcelona este lunes en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de la capital catalana.

En el turno de preguntas de los periodistas, Laporta ha asegurado que es optimista con la posibilidad de convencer a Messi de seguir en el club "Messi me conoce y si de algo estoy orgulloso es que él me dice "Lo que tú me has dicho siempre se ha cumplido". Pues bien, espero poder volver a decirle más convencido que nunca que tenemos un proyecto deportivo ganador y que queremos volver a dominar la Champions y evidentemente con Leo en la plantilla es factible".

En su discurso inicial, Laporta ha asegurado que "tenemos un plan para devolver el Barça a la primera línea del fútbol mundial. Ese plan es trabajar, no podemos dejarnos llevar más por las inercias. Tenemos la experiencia y el ímpetu".

El expresidente, que ganó sus primeras elecciones en 2003, asegura que "volver a ser presidente es el reto más grande de mi vida. Lo volveremos a hacer y estoy convencido de que lo haremos mejor. Con optimismo, huyendo de catastrofismos, con humildad, que es la base en la que se asienta el éxito, y también con valentía. Nuestra candidatura esta llena de personas valientes para asumir este reto".

El abogado y político presidió los mejores años de la historia del club entre 2003 y 2010 y asegura que "hay muchos socios y socias y millones de seguidores en el mundo que tienen la esperanza de volver a vivir una etapa gloriosa. Corresponde al club devolver el honor de ser del Barça y ser un club único en el mundo" y considera que "se ha ido perdiendo en algunos momentos".

Laporta también se ha referido a la figura de Cruyff "he de recordar a Johan. Él hizo una pequqeña revolución cultutra y deportiva. Él nos enseño la grandeza del club y el buen gusto por el fútbol. Desde su atreviemiento desde el banquillo nos enseño a querernos como club y a ser valedores de una manera de jugar con gusto por el espectáculo. Nos hizo ganadores y nos enseñó el gusto por el buen fútbol".

Laporta ha querido lanzar un mensaje de unidad "quiero unir a todo el barcelonismo. Es el momento de ir todos juntos para llevar el club hacia la victoria. Desde mi punto de vista, hay que hacerlo sin mirar atrás y sin reproches". No ha esquivado las referencias políticas "somos un club catalán, que podemos defender Catalunya y al mismo tiempo integrar todas las maneras de pensar. En el Barça que yo pienso caben todos".

Laporta se ha referido a una manera de hacer con optimismo "trabajaré para que el Barça sea un motor de optimismo en estos momentos de pandemia". Y ha asegurado "trabajaremos para recuperar la motivación de los jugadores del primer equipo. Trabajaremos para volver a ganar la Champions, que ha de ser el objetivo prioritario de cada temporada. En las últimas temporadas se ha roto la buena relación del club con esta competición".

Respecto la situación económica del club, Laporta también afronta el problema "hemos estado estudiando a fondo la situación económica y financiera de la entidad. Una situación dramática. Revertiremos esta situación con esfuerzo y trabajo. Nos tendremos que arremangar, coger la maleta y salir a vender. Tenemos un plan de shock que detallaremos durante la campaña".