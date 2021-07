David Juncà: "L'únic record que tinc sent futbolísticament feliç és al Girona"

David Juncà arriba com a segon reforç per la pròxima temporada per l’equip blanc-i-vermell. El lateral, tal com vam explicar a Esports COPE, ha firmat per una temporada més una altra opcional. Aquest migdia ha atès als mitjans en una roda de premsa on també han intervingut el president Delfí Geli, i el director esportiu Quique Cárcel.

“Des que vaig rescindir amb el Celta l'únic que he tingut al cap és que volia ser feliç. Fa dos anys que estic en blanc per lesions. L'únic record que tinc sent feliç futbolísticament és aquí” reconeixia el jugador.

Després del seu pas a primera divisió, primer amb l’Eibar i després amb el Celta, Juncà torna a casa. Una casa que, com ell mateix ha admès “no és la mateixa. Ara està molt bé: les instal·lacions, el tracte amb els jugadors… No té res a envejar a qualsevol equip de primera.”

Les seves últimes dues temporades han estat marcades per la seva lesió. El de Riumors va patir una luxació a l’espatlla dreta. Va intentar recuperar-se treballant al gimnàs, evitant les operacions, però després de la tercera luxació va haver de passar per quiròfan.

“Per sort ara ja està operada i segueixo insistint amb el gimnàs perquè no passi res. Sempre hi ha possibilitats que passi alguna cosa, però faré tot el que estigui a les meves mans perquè tot vagi bé” comentava Juncà quan se li ha preguntat pel seu estat actual. "Aquests dos anys que porto amb experiències negatives, per les lesions i no poder jugar, m'han fet tenir moltes ganes de tornar a ser feliç i tornar a jugar."

El jugador torna al Girona amb sis temporades d’experiència a Primera Divisió, però reconeix que té l’espina clavada de no haver-ho pogut aconseguir amb l’equip blanc-i-vermell: “Tenia enveja sana als meus excompanys. Jo també estava a primera, però vaig arribar per una altra banda. Haver-ho aconseguit amb els meus companys hauria estat molt bonic. Tinc alguna cosa aquí dins que m'agradaria treure'm."

Juncà és el segon reforç oficial per l’equip de Míchel, que lluitarà una temporada més per tornar a pujar a la màxima categoria.