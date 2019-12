La crisi de l'Espanyol a debat amb Javier De Haro: "Això només ho pot salvar Pochettino"

Com cada dia a Esports Cope, repassem l'actualitat del RCDE Espanyol i aquest dilluns especialment la crisi desencadenada al club després de la derrota contra el Getafe per 2 a 4.

El nostre col·laborador i director de 'Tiempo de Espanyol' Javier De Haro considera que l'equip ja està a Segona Divisió i que només el pot salvar Mauricio Pochettino. Però el tècnic argentí estaria cobrant encara del Tottenham i si agafa un nou equip, deixaria de cobrar. Escolta les duríssimes crítiques de Javier De Haro.

El nostre Quique Iglesias t'explica què ha passat el dia després de la derrota al vestidor, què ha dit Pablo Machín als seus jugadors, què ha dit el capità Javi López i quan arriba Mr. Chen a Barcelona.

No et perdis les duríssimes declaracions de Pablo Machín després del partit apuntant als jugadors i dient que són 'pipiolos', això sí, assumint que ell és el principal culpable. També l'anàlisi dels incidents entre aficionats i els màxims dirigents del club al parking de l'estadi i els plans de futur de Mr. Chen que té intenció de fer tres fitxatges en el mercat d'hivern, amb el jugador del Benfica Raúl de Tomás entre els objectius.

També us presentem el balanç dels números de Pablo Machín a la banqueta en comparació amb els que va fer David Gallego a l'inici de la temporada i la conclusión és que Machín ha fet un punts menys (4) que els que havia fet David Gallego (5), això sí, en un partit més perquè el català va estar 7 partits a la banqueta perica. Per tant, l'actual tècnic hauria de sumar un punt al Bernabéu en el próxim desplaçament de l'equip per sumar els mateixos punts que l'anterior en els mateixos partits.