El FC Barcelona quiere jugar con público esta temporada en el Camp Nou

El FC Barcelona reconoce que su voluntad es devolver el público al Camp Nou incluso esta temporada. Aunque las autoridades gubernamentales del país no se plantean el regreso de las aficiones a los estadios hasta el inicio del próximo curso, en el club no descartan intentar convencer a los responsables de que la asistencia de los seguidores a los partidos, tomando las medidas pertinentes, sería seguro.

Explica Manuel Oliveros que el FC Barcelona está elaborando un estudio con el doctor Joan Bladé, que además es directivo del club. Se trata del programa ‘Espai net i segur’ ('Espacio limpio y seguro') que pretende demostrar que es posible la presencia de espectadores en las gradas sin correr riesgo, quizás con un máximo del 30% del aforo repartido estratégicamente por la grada.

Se contemplan diferentes fórmulas como la de dar entrada al campo a familias enteras ubicadas por diferentes zonas o con este porcentaje máximo del aforo. Hay diferentes opciones que el Barcelona trabaja para que la Liga tenga a argumentos para defenderlo ante las autoridades gubernamentales.

El FC Barcelona, a diferencia de otros clubes, todavía no ha planteado a sus socios medidas compensatorias por los abonos de esta temporada ya pagados. A diferencia de Florentino Pérez, que sí ha enviado una carta a los socios del Real Madrid prometiéndoles una compensación por los partidos que se van a disputar a puerta cerrada. También el RCD Esapnyol ha anunciado las medidas que tomará esta temporada y la próxima.

De hecho, el Real Madrid confirmó que disputaría los once partidos que quedan de Liga en el Estadio Alfredo Di Stefano, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, por encontrarse en obras el Bernabéu. Una medida que el FC Barcelona todavía no ha decidido. De hecho, los jugadores del Barça prefieren jugar esos partidos decisivos en el Camp Nou y no desplazarlos al Estadio Johan Cruyff, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde juega los encuentros el filial y el femenino azulgrana.