Adaora Elonu: "Estoy muy contenta de continuar un año más en Girona"

La jugadora norteamericana del Spar Citylift Girona Adaoura Elonu ha enviado un mensaje a la afición desde su confinamiento en Estados Unidos, feliz por la renovación de contrato por una temporada más con el club catalán, hasta el final de la temporada 2020-21 "estoy muy contenta de continuar un año más en Girona. Espero que todo esté bien por allí".

El director deportivo del club Pere Puig, explicó que "su renovación es una gran noticia. Es una jugadora muy implicada, suma mucho en los apartados estadísticos y su renovación era una prioridad para nosotros, aunque sabíamos que era difícil porque tenía muy buenas ofertas de la liga española y de Europa".

Elonu, de origen estadounidense y 185 centímetros de estatura, llegó al Pabellón de Fontajau en verano procedente del Perfumerías Avenida, y no tardó en eregirse como una pieza insustituible en los esquemas de Èric Surís, siendo la jugadora del conjunto gerundense con más minutos disputados (626) y la mejor valorada, con una mediana de 14,7 por partido.

Elonu es la primera estranjera que renueva y la sexta jugadora de la plantilla que continuará después de este curso difícil. La de Houston, de este modo, se une a Laia Palau, Marta Xargay, María Araújo, Helena Oma y Julia Reisingerová en la lista de jugadoras renovadas por el Girona de cara a la próxima campaña.

"La renovación de Elonu, junto con la de Laia Palau, y con las otras piezas que ya tenemos aseguradas para el curso que viene, hacen que no tengamos que empezar desde cero. Ya tenemos mucho trabajo hecho", celebró Puig.

�� Algú, des de ben lluny, té una cosa a dir-vos.



‼️ WE'LL ENJOY YOUR GAME AGAIN, AD! pic.twitter.com/skXQ6GjH7I