El Mirall recull vivències de confinament amb els bisbes Toni Vadell i Xavier Novell

Ignasi Miranda / Montse Roset

L’activitat de l’Església diocesana de Barcelona, la situació a Solsona i una proposta per trobar l’ajuda espiritual d’un prevere (www.hablaconunsacerdote.com), tot amb el rerefons de la crisi del coronavirus, han estat aquest divendres, 3 d’abril, les grans qüestions compartides des de la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’. El bisbe auxiliar de Barcelona Toni Vadell ha destacat que el confinament per la pandèmia “es viu amb preocupació i alhora amb una gran serenor interior, que passa per pregar els uns pels altres i per acompanyar espiritualment molts creients, especialment per part dels mossens”. El prelat mallorquí ha valorat “la creativitat de molts rectors de parròquies i altres preveres, que desenvolupen un nou acompanyament”. En aquesta línia, ha apuntat que “l’acció de Càritas, que és la mateixa Església, haurà d’atendre i ajudar famílies no només ara, sinó sobretot després pels efectes econòmics d’aquesta crisi”. Vadell ha elogiat, a més, “la gran resposta d’una crida concreta al voluntariat de joves, el cap de setmana passat, per ajudar a l’Hospital de Campanya de l’església de Santa Anna de Barcelona”. En síntesi, ha conclòs que “som una Església confinada, però alhora molt viva i comunicadora”.

En un altre moment, el bisbe Toni Vadell ha comentat que “els preveres estan descobrint una nova manera de celebrar els sagraments”, i que “han augmentat els fidels, que participen en molts casos en l’Eucaristia cada dia quan, abans, només hi anaven els diumenges”. En altres paraules, ha assegurat que “hi ha un retorn al Senyor”. I sobre l’experiència de donar dues conferències quaresmals a la catedral sense presència física de persones, l’auxiliar de Barcelona ha destacat que “ha estat una experiència nova que ha tingut més públic”. Finalment Vadell ha pronosticat que “es viurà una Setmana Santa molt profunda, amb tots confinats com els apòstols al cenacle, però amb l’horitzó d’anar-nos trobant després, com ells”. Ha dit que “cal estar oberts enmig d’una situació dramàtica que ens desborda però que pot ser molt profunda”.

Per la seva banda, el bisbe de Solsona ha fet ressonar un missatge en què deia, adreçant-se a les seves comunitats cristianes diocesanes el cap de setmana passat, que “no s’ha de tenir por” i que cal optar per “la prudència i la cautela, posant els mitjans necessaris per afrontar aquest moment difícil”. Xavier Novell ha explicat que “una de les grans aportacions de l’Església és ara la pregària i l’ajuda, encara que sigui telefònica a distància, als qui estan sols o malalts”. El prelat, a més, ha comentat que “aquesta vida aferrada a les pròpies seguretats trontolla, però si aquesta seguretat es posa en Déu, no falla mai”.

I el sacerdot Carlos Barroso, vicari de la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Barcelona, ha explicat la seva participació en el servei ‘Habla con un sacerdote’, que dona nom a una web a partir de la iniciativa de dos laics, Manu i Patricia. “Allò que ha canviat és que, ara en lloc de rebre visites, confessar o oferir altres sagraments a nivell personal, es parla a distància però amb la mateixa voluntat de pregar per tothom”, ha destacat. El jove prevere ha dit que li han arribat “peticions de pregària per malalts infectats amb la Covid-19”, com també moltes altres. Barroso ha recordat que “el principal atractiu és oferir un sacerdot, des de diferents llocs d’Espanya, perquè el creient pugui trobar un acompanyament, ara virtual” i potser en un futur també de presència física.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les principals mancances, espirituals i socials, que ha provocat el confinament i l'estat d'alarma, amb l'horitzó immediat de la Setmana Santa. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a la reflexió titulada 'La vida possible', novament a partir dels replantejaments eclesials i socials que exigeix la pandèmia pel coronavirus. Finalment, un record per a aquesta Setmana Santa tan excepcional i el millor desig de bona Pasqua han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).