El Mirall entra al ritu d’elecció dels adults que es bategen i presenta un projecte de Mans Unides al Camerun

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 24 de febrer sobre el procés del catecumenat a l’arxidiòcesi de Barcelona, amb l’Eucaristia d’aquest dissabte 25 de febrer al vespre a la catedral per acollir una trentena d’adults que volen rebre el Baptisme i els altres sagraments de la iniciació cristiana, i sobre un projecte sostingut per Mans Unides al Camerun. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Felip Juli Rodríguez, director del Secretariat diocesà de Barcelona per al Catecumenat, i la infermera catalana Núria Pagespetit, directora d’Insolàfrica. La cooperant ha explicat que “la missió d’Insolàfrica va començar el 2009 al Camerun”, quan ella i el seu marit es van adonar “que faltava molta formació i bon tracte al pacient”. Ha destacat també que es van instal·lar al país “el 2011 amb la idea de fer una escola d’infermeria”.

Del Camerun, Núria Pagespetit ha dit que “el país no ha variat els últims anys, i només ha passat que ha crescut de població, però en sanitat tot segueix igual”. La directora d’Insolàfrica ha apuntat, a més, que “el voluntariat va ser una experiència molt maca i alhora dura, perquè t’adones de moltes coses, de moltes mancances que al mal anomenat primer món no es veuen”. En un altre moment, ha afegit que és a Crivi on ella treballava quan es va obrir l’escola. “El que més costava era obtenir els permisos, però finalment es van aconseguir i el 2013 es va inaugurar l’escola amb 23 alumnes, i ara en són més de 150”, ha comentat. Pagespetit ha explicat que, “en començar el projecte de l’escola, tot va ser com una casualitat, en arribar a Crivi, al sud del Camerun, i ara ja han sortit sis promocions en un centre que depèn del ministeri”.

Núria Pagespetit ha assegurat que “el projecte és totalment viable i també sostenible, amb el pagament dels alumnes”. També ha aclarit que “enguany s’ha fet la donació a les franciscanes de Yaoundé”, i que “ara Insolàfrica centra els seus esforços en un hospital on treballen en bona part els formats a l’escola”. La infermera ha dit també que “la col·laboració amb Mans Unides ha començat ara, des d’un projecte de col·laboració amb la Fundació Puigvert per impulsar al Camerun una campanya d’urologia”. Pagespetit ha subratllat que “la urgència més gran del país és la sanitària, perquè tot s’ha de pagar, i ara s’hi està lluitant perquè tothom arribi a la salut en un país on, per exemple, molta gent va molt al bruixot perquè no es poden pagar un hospital”. Igualment ha afegit que “un altre problema greu són les malalties, sobretot la malària, que mata diàriament nens”. Finalment ha lamentat que al Camerun “hi ha molta corrupció”, i ha recordat que “el Covid no s’ha viscut com a Europa, perquè ha afectat molt poc i no hi ha hagut restriccions”. Ha aclarit que “l’argument era que no calia rebre vacunes contra el Covid fins que no n’hi hagués contra la malària o contra altres malalties greus”.

El catecumenat

En la segona part del col·loqui, Felip Juli Rodríguez ha anunciat la celebració, aquest dissabte a les 19.15h, d’una Eucaristia “que consisteix a acollir els catecúmens que han seguit tot el procés catequètic i litúrgic a les seves comunitats, i aleshores el bisbe els beneeix perquè rebin el baptisme, la confirmació i l’Eucaristia”. El director del Catecumenat de Barcelona ha explicat que “l’Església ofereix un itinerari molt antic, precedit d’un treball de Déu i de l’Esperit Sant en les persones que, quan arriben, ja mostren una fe inicial que es respecta des d’una visió eclesial materna”. En aquesta línia, ha afegit que el procés “té quatre etapes: el precatecumenat, el catecumenat amb què s’interioritza i s’aprofundeix la fe de l’Església i després la darrera Quaresma com a temps de purificació i il·luminació i l’etapa de la mistagògia durant el temps pasqual, amb l’enviament a donar allò que s’ha rebut”.

Felip Juli Rodríguez ha insistit que el catecumenat es completa “rebent la iniciació cristiana, és a dir, que no és un final”. Ha comentat igualment que els catecúmens ara admesos “no poden encara combregar, però reben tots els beneficis espirituals de l’Església durant la Missa i són declarats aptes per rebre els sagraments d’iniciació cristiana per la Vetlla Pasqual”. Com a reflexió, el prevere ha recordat que “el període de cristiandat s’ha acabat”, cosa que explica que “el catecumenat vagi a més”. A més, Felip Juli ha dit que aquesta opció del baptisme per a adults “no exclou que l’Església segueixi oferint i recomanant a les famílies el baptisme d’infants”. Finalment ha recordat que la Missa d’aquest dissabte a la catedral de Barcelona (19.15h) té “un moment especialment bonic quan els elegits signen en el llibre i inscriuen el seu nom”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre 'Sent la creu', una vetlla amb Eucaristia programada per a aquest diumenge 26 de febrer (I de Quaresma) a les 18.00h a la basílica de la Sagrada Família, on aquest any el protagonisme és per a la creu d'Ucraïna. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Pare, tornem a tu, tema del grup Kairoi que ens ajuda a viure el diumenge I de Quaresma:

https://www.youtube.com/watch?v=japfPrCbQzY

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: un concert a benefici de la Càritas Castrense programat per al diumenge 26 de febrer (17.30h) al Palau de la Música Catalana, una taula rodona organitzada aquesta setmana per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura sobre els 10 anys del pontificat de Francesc (amb el bisbe Sergi Gordo, el periodista Antonio Pelayo i la directora de l'edició espanyola de 'l'Osservatore Romano', Silvina Pérez), i la presentació aquests dies d'un llibre de Francesc Torralba sobre la futura Façana de la Glòria del temple de la Sagrada Família (la quarta tesi doctoral del filòsof i teòleg). Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).