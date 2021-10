El Mirall entra en la fase diocesana del Sínode i ofereix el testimoni del missioner salesià Rafel Sabé

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 15 d’octubre, de la preparació diocesana per al Sínode 2023 i també de les missions, dins el mes d’octubre dedicat a aquesta dimensió de l’Església. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del sacerdot Enric Termes, coordinador de la preparació diocesana de Barcelona per a la cita sinodal, i el missioner salesià Rafel Sabé, actualment a Guinea Conakry i amb 30 anys d’experiència a l’Àfrica. Termes ha explicat el que vol ser el punt de partida a la catedral de Barcelona, aquest diumenge 17 d’octubre amb la Missa a les 19.15h. “El Sínode comença aquest cap de setmana a totes les comunitats parroquials, a les quals s’ha fet arribar un material per començar a preparar el treball”, ha comentat. Sobre la celebració eucarística, ha dit que “és una manera molt senzilla de significar aquest moment, entronitzant la Paraula de Déu a l’inici, per indicar que fem camí com a cristians, i amb el cardenal Joan Josep Omella lliurant el document preparatori a una representació de les realitats diocesanes”.





Sobre l’organització d’aquesta etapa, el responsable del Sínode ha anunciat que “bàsicament es parteix de la pregunta que apareix en els punts 2 i 26 de l’escrit preparatori, en què s’afirma que el procés requereix que tots ens sentim implicats, en parròquies o moviments, i ens sensibilitzem per treballar i ajudar altres persones a fer-ho”. Enric Termes ha recordat que “els documents remarquen molt la importància de buscar, convocar i animar la participació d’aquells que habitualment no tenen veu a la societat i a l’Església, com ara pobres o marginats”. Igualment ha afegit que “aquest treball es podrà fer en la mesura en què ens sentim capaços de fer-lo”.





El prevere ha assegurat que “el Papa convoca aquest sínode perquè vol reunir-nos a un estil de treball en l’Església”, i que “no és només un moment puntual per escoltar-nos o descobrir la presència de l’Esperit Sant, sinó que ha de ser una manera de fer de l’Església”. Termes ha afegit que “això es fa malgrat totes les crisis, com ara la descristianització o la pandèmia, i ho hem de veure tot com una oportunitat per descobrir què ens està dient l’Esperit com a comunitat cristiana, per respondre, per escoltar i per ser solidaris”. En un altre moment, el responsable sinodal a l’Arquebisbat de Barcelona ha explicat que “la part decisiva del Sínode ja és aquesta, encara que també n’hi hagi una altra continental i la mundial el 2023”. Igualment ha

aclarit que “ara és el moment en què diocesanament se’ns convoca, a tots, a dir la nostra”. Enric Termes ha conclòs que “les cases es construeixen des dels fonaments, escoltant tot el poble de Déu”.





Amb la mirada posada en el DOMUND i les missions





En la segona part de la taula, hem parlat de missions, amb el salesià Rafel Sabé, que porta 30 anys a l’Àfrica i que actualment viu a Guinea Conakry. El religiós ha destacat que “el carisma de Sant Joan Bosco consisteix a ser al costat dels joves, sobretot els més pobres, cosa que es veu a Guinea Conakry, on molts nois i noies fàcilment cauen en la delinqüència perquè no tenen treball”. Ha comentat que “l’ajuda de la missió ha consistit a crear una escola sobre mecànica de l’automòbil i electricitat industrial”, i ha valorat “molt positivament tot això, perquè veure un jove que ha trobat feina i que abraça” no té preu. Sabé, a més, ha dit que “la situació social, política i religiosa de Guinea Conakry està marcada per un gran sofriment, al qual s’ha afegeix el coronavirus, que ha fet que la vida s’hagi encarit”. En la mateixa línia, el salesià ha afegit que “tot plegat ha provocat un gran malestar, perquè ha pujat molt el preu de tot, amb la gasolina i altres necessitats”. El missioner ha comentat també que “el canvi constitucional per a un tercer mandat del president de la República, per motius polítics, ha sacsejat el país fins que hi ha hagut al setembre un cop d’estat militar davant el qual, però, la població ha reaccionat amb molta tranquil·litat i sense enfrontaments”.

A més, Rafel Sabé ha dit que “hi ha bona convivència entre musulmans i cristians, excepte les zones on l’Islam és majoria, ja que allà es pateix la persecució en esglésies i altres espais”. Davant això, el missioner ha dit que la feina d’ell i el seu equip és “bastir ponts, crear escoles i evitar problemes en el futur”. Pel que fa als anys de missions a l’Àfrica, el salesià ha explicat que “la tasca ha estat fins ara molt positiva, amb situacions concretes d’educació i enmig de moments de guerra”. Ha explicat una història de “la guerra de Costa d’Ivori, on molts treballadors de Burkina Faso van veure com els intentaven liquidar i van refugiar-se a la missió, amb l’acceptació dels qui els perseguien, i després van ser alliberats, però després es va fer el mateix a l’inrevés, amb 25.000 persones acollides en tres anys, un treball que honora i anima”.





Sabé ha assegurat, a més, que la seva vocació missionera “ve perquè una persona s’ha sentit estimada i dona als altres allò que ha rebut”. S’ha presentat com “un home de fe que s’ha sentit molt estimat per Jesús i, per tant, amb desig de fer el que ell va fer, amb la força que ve del mateix Crist”. El salesià ha posat l’exemple de situacions viscudes personalment, per exemple “amb malària, amb 40 de febre i al llit, uns moments que fan que arribin ganes de tornar a Catalunya, però al final

la força de Crist ajuda a superar-ho tot”. Sobre el DOMUND, Rafel Sabé ha recordat que “el món s’ha tornat molt petit, perquè ara és molt fàcil comunicar-se i, per tant, tot ha canviat molt per a nosaltres i per als africans”. Ha animat tothom a “ajudar els altres, perquè unes germanes construeixin un hospital, tinguin medicaments, se sostingui una clínica psiquiàtrica i altres tasques que constitueixen un veritable miracle”. Igualment ha dit que “una parròquia d’aquests països o un camp de refugiats, un seminarista que necessita recursos per estudiar i un poble que pateix necessiten l’ajuda que es pot donar el diumenge de les missions”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la benedicció abacial de Manel Gasch celebrada aquest dimecres a Montserrat, amb tot el que comporta. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Que el vostre amor no ens deixi mai', paraules del salm 32 que ens inviten a entrar en el missatge d'aquest diumenge 29è durant l'any, amb aquesta versió del canonge de Girona Frederic Pujol: https://www.youtube.com/watch?v=RFyFhuJ8akI.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre l'anunci del govern català en què diu que suprimirà els concerts educatius a les escoles diferenciades amb la reacció dels col·lectius afectats, sobre la Missa del Pilar dimarts a la basílica de la Concepció de Barcelona, sobre uns nous premis de comunicació que porten el nom del jesuïta màrtir Lluís Espinal i sobre l'ordenació sacerdotal de Jacob Espín, Joan Hernández, Jan Martínez i Pedro Martínez diumenge passat a la catedral de Terrassa. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).