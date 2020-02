"Els donatius a Mans Unides van als projectes, sense intermediaris"

La campanya 2020 de Mans Unides, amb el lema "Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu", i l’estrena del musical Godspell, aquest cap de setmana al Col·legi la Salle Bonanova, han estat aquest divendres (7 de febrer) els grans temes del programa 'El Mirall' de COPE Catalunya, que s'emet cada divendres a les 13.33h pel 783 d'Ona Mitja. El religiós mercedari Juan Carlos Cabrera, missioner des de fa 10 anys a Moçambic, ha explicat que “hi ha molt patiment en els llocs de missió, i els qui atenem la gent allà tenim en Jesucrist el referent”. Ha explicat que atén “13 comunitats rurals i projectes d’ajuda a persones necessitades, alguns de la mà de Mans Unides”. En aquesta línia, ha afegit que el país africà “està patint les conseqüències del deteriorament mediambiental, una crisi molt unida a la social”. Cabrera també ha dit que “la zona del nord i del centre han patit unes terribles inundacions”, mentre que la regió del sud, on viu ell, “pateix una sequera molt gran”. Com a projecte concret de Mans Unides, el religiós ha explicat que “està en marxa des del 2017 un projecte de construcció d’un pou per atendre 800 famílies desplaçades per les inundacions del 2013, ubicades inicialment en una zona sense aigua”. Finalment el mercedari ha recordat que “els donatius de la campanya van directament als projectes, sense intermediaris”.

Per la seva banda, el director d’Acción Cultural Loyola, Mario Torres, que ha intervingut igualment com a testimoni de Mans Unides, ha explicat que la seva entitat “treballa a Bolívia, des de fa 54 anys, en l’educació integral i en alimentació, amb sistemes de rec per garantir bona qualitat d’aigua, com també en altres temes de sostenibilitat alimentària”. Torres ha afegit que “Bolívia té esperança ara que els seus drets es vegin satisfets, i ara viu socialment un interrogant amb el nou govern provisional”. El dirigent social ha comentat que “un equip treballa amb comunitats camperoles i un altre, des de mitjans de comunicació, concretament la ràdio”.

Sobre la campanya 2020 de Mans Unides, la delegada de l’entitat a la diòcesi de Terrassa, Elisenda García, ha presentat un dels punts forts, el Dia del Dejuni Voluntari d’aquest divendres, com “una activitat que es troba en els orígens” de la mateixa ONG, perquè “sempre ha lluitat contra la fam, que torna a pujar per quart any consecutiu, segons la FAO”. En un context ja proper a l’inici de la Quaresma, la presidenta diocesana ha animat els creients a “canviar els hàbits com a solidaritat” amb els qui no tenen el mínim necessari”. I Mireia Angerri, membre del consell de Mans Unides a Barcelona, ha destacat que els sopars de la fam “són trobades festives en què es menja només pa i oli per expressar una proximitat amb els qui passen gana”. De cara a la col·lecta d’aquest diumenge a les esglésies, ha recordat que “urgeix tenir present que la pobresa i la fragilitat del planeta són dues cares d’una mateixa realitat, que és la insolidaritat, i els joves ho entenen perfectament, com també han d’assumir els més grans”.

Finalment Oleguer Alguersuari ha explicat que “Godspell és un musical que es va estrenar a Broadway els anys 70, en plena època hippy, a partir de l’evangeli segons Sant Mateu, però com si Jesús aterrés en la nostra època actual”. El codirector de l’espectacle ha comentat, a més, que, “s’han fet arranjaments i actualitzacions, sobretot una el 2012”, que serveix de base per a aquesta proposta. Es poden comprar les entrades des del web www.hagamosteatro.com . Aquest format de text i cançó, amb una vintena d’actors a l’escenari, permet “fer un producte que també evangelitzi”, ha conclòs Alguersuari.