Arriba la "Setmana del llibre en català"

Si sou amants dels llibres i de la lectura teniu una cita obligada a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona: La “Setmana del llibre en català”, que un any més, i fins al proper 15 de setembre, es celebra a Barcelona. Pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra ha passat el Joan Sala, l'actual president de la Setmana del Llibre en català: “Aquesta setmana tenim una oportunitat perfecta per caçar llibres. Tenim tota la producció que es fa de llibres en català, és el lloc on hi ha més llibres en català a un mateix lloc de tota la història. Tenim llibres per a tothom”.

Un total de 260 novetats editorials i 219 expositors. Una oportunitat per trobar llibres que has estat buscant i que no trobaves, tal i com ens diu el Joan: “Aquí ho trobaran tot. A més de les 260 novetats de setembre, també qualsevol llibre que potser hagis anat a buscar a una llibreria i no hagis trobat, perquè les llibreries no tenen espai per tenir tot el que s'hagi publicat fa 3,4 o 5 anys... doncs aquí ho trobaran. I estem molt satisfets de poder oferir no només les novetats, sinó molts més altres llibres”.

Aquest serà el darrer any del Joan Sala al capdavant de la Setmana del Llibre en català, després de 4 anys: “Si, aquest any ho deixo, això és esgotador. Crec que puc marxar amb la satisfacció d'haver fet un canvi positiu, hem multiplicat les xifres, i ara ha de venir algú més jove, amb energies renovades perquè continuï creixent al ritme d'aquests darrers anys”

Les estadístiques diuen que els lectors de llibres ja no diferencien tant si un llibre està en català o en castellà, es busca qualitat: “Això és cert. Sovint la gent ni tan sols pensa en quin idioma compra un llibre. Busca algun llibre que li agrada i el compra. I és cert que la quota de lectura en català va pujant, especialment entre la gent jove. Tot i que un dels problemes del llibre en català és que tenim poca producció, i en aquest problema estem treballant”