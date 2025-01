El Zamora CF suma la tercera victoria seguida tras ganar a Osasuna B: Así sonó en COPE el gol del triunfo

El Zamora Club de Fútbol sumaba este fin de semana su tercera victoria consecutiva tras ganar al filial del Osasuna en el estadio municipal Ruta de la Plata. Los rojiblancos inician así la segunda vuelta con una victoria y se colocan en séptima posición de la tabla, a tres puntos del play off y a cuatro puntos del segundo puesto. Además, consiguen abrir un poco de brecha con respecto al descenso, dejando esas posiciones a seis puntos cuando restan por delante dieciocho jornadas por disputarse.

El encuentro ente zamoranos y pamploneses estuvo marcado por el mal estado del terreno de juego. El área del fondo sur estaba completamente helada y los equipos tuvieron muchos problemas tanta para atacar como para defender en esa parte del campo. Eso deslució un partido que se presentaba interesante entre dos equipos con capacidad para crear fútbol. Pero el mal estado del terreno de juego dejó un encuentro trabado, lleno de imprecisiones y con pocas ocasiones.

Sabas apostó por un once totalmente reconocible, con la única novedad de Joel Priego en el once, que entró por Rufo Lucero. A partir de ahí, mismo equipo que ante el Real Unión. No estuvo cómodo el Zamora en la primera parte defendiendo en el área helada, pero aun así Sobrón apenas tuvo que realizar intervenciones. Por el contrario, en ataque, Joel y Tresaco tuvieron las ocasiones más claras para el Zamora, pero no acertaron con sendos disparos.

En la segunda parte la consigna del Zamora era buscar la portería rival desde cualquier parte del campo, dado el mal estado del área. Y tras intentarlo en varias ocasiones, finalmente fue Campabadal quien encontró el premio. El lateral derecho se internó en el carril central, se presentó en la frontal del área y soltó un zapatazo potente a la base del poste del palo largo. El arquero visitante, incapaz de traccionar por el hielo, solo pudo mirar cómo entraba la pelota en la portería.

Restaban diez minutos y el Zamora supo jugar ese tramo sin recibir ni una sola ocasión de gol y sumar tres puntos merced al 1-0 que le permiten situarse en una posición muy cómoda en la tabla tras la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta.

Como cada fin de semana, COPE MÁS Zamora ofreció el partido en directo y los oyentes pudieron vibrar con el golazo de Campabadal que le dio el triunfo al Zamora Club de Fútbol.