UPL pide la rehabilitación y puesta en uso de los baños de Valorio

UPL pide que se proceda a una conveniente rehabilitación y modernización de los baños de Valorio, para que posteriormente se pongan en uso, con su conveniente programa periódico de limpieza y mantenimiento de las instalaciones que incluya las reparaciones puntuales que pudieran producirse. Arrastrando deficiencias desde hace tiempo y sin que se haya procedido a realizar mantenimiento alguno para solventarlas, se ha llegado a un punto en el que no pueden permanecer abiertos al público, al no poder ser utilizados con las mínimas garantías sanitarias de uso. El pequeño edificio presenta problemas de cubiertas, que han dado lugar a goteras en el interior y las consiguientes humedades con desprendimientos de material en el techo, puertas con problemas de cierre, lavabos sin agua e inodoros fuera de servicio en un espacio dominado por las pintadas vandálicas. Pero a pesar de ello, hasta el último día de permanecer abiertos, prestaban un servicio que ahora no alcanzan a cubrir totalmente sendos portátiles instalados entre las casetas de venta de bebidas, dadas las particularidades de los baños provisionales, como también por número, totalmente insuficiente para atender la demanda del gran número de visitantes diarios al bosque.





Instando UPL al equipo de gobierno a realizar una inversión para la rehabilitación de los baños de toda la vida del bosque, que comprenda reparación de cubiertas, sustitución de elementos sanitarios, adaptación de al menos uno para personas con movilidad reducida en cumplimiento de la normativa, cosa que permite realizar sin mayor problema las condiciones del habitáculo, así como la inclusión de puertas antivandálicas y otros elementos necesarios que impidan que se realicen acciones poco cívicas, que puedan perjudicar el normal funcionamiento y utilización de los elementos de las instalaciones.





Posteriormente a la rehabilitación y tras la puesta en funcionamiento debe establecerse considera UPL, un servicio de mantenimiento que atienda las reparaciones menores que surjan, que pueden corresponderse con la sustitución de un simple descargador, una luminaria o la válvula de un grifo. Como además debe de concertarse un servicio de limpieza adecuado y eficaz, que se realice con la frecuencia necesaria que exija el uso y cumpliendo las exigencias de eficacia que demanda la sociedad actual.