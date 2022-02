Semana Santa de Zamora : cofrades con mascarilla, pasos sin faldillas, sin meriendas,distancias 1,5 m......

La próxima Semana Santa estará marcada por muchas normas debido a la pandemia ,no parece que así esté siendo con las fiestas carnaval,con numeroas aglomeraciones . Ya está en manos de las hermandades y cofradías el borrador elaboradpor la Junta de Castilla y León con las normas y condiciones que regularán el desarrollo de los desfiles procesionales este año.

Se prevé que el descenso de la sexta ola para la primera quincena de abril haya colocado a la mayor parte de la comunidad con unos indicadores de incidencia de la pandemia de riesgo bajo . Con esta premisa, señala el borrador, “se hace posible recuperar los actos y procesiones propios de la Semana Santa, siguiendo ciertas normas y precauciones de higiene respiratoria que disminuyan la probabilidad de infección de los cofrades participantes, así como de otros intervinientes y público general”.

Será obligatorio el uso de mascarillas en los actos y procesiones. Este requisito será exigible tanto para las personas que lleven la cara descubierta como cubierta, no siendo equiparables las vestimentas a las mascarillas.

La obligatoriedad de uso de la mascarilla no será exigible para personas que van portando los pasos, siempre quetodas las personas que portan un mismo paso se hayan sometido a cribado de SARS-CoV-2 mediante PCR en las 72 horas anteriores o mediante test de antígenos en las 24 horas anteriores (ver apartado de cribados).

Las personas que lo precisen podrán retirarse la mascarilla durante el tiempo mínimo imprescindible para el avituallamiento de agua o alimentos.

Estará prohibida la participación o asistencia de personas con PDIA (PCR o test de antígenos) positiva en los últimos 7 días o personas con algún síntoma compatible con COVID-19.

Se evitarán expresiones culturales o religiosas que impliquen contacto físico secuencial de los diferentes participantes con objetos litúrgicos, reliquias o imaginería, como los besapiés o besamanos.

No podrán celebrarse comidas o meriendas multitudinarias por no poder respetarse ni el uso de mascarilla ni la distancia de 1,5 metros entre personas no convivientes.

El borrador recomienda modificar los recorridos de las procesiones para evitar calles demasiado estrechas. En estas calles estrechas los ayuntamientos podrán limitar la presencia de público en uno o ambos lados del recorrido.

Se considerará también eliminar todas o parte de las faldillas de los pasos que sean portados por personas, para mejorar la ventilación y se mantendrá la máxima distancia posible, idealmente 1,5 metros, entre las personas del cortejo y entre el cortejo y el público.

Se recomienda además que tanto participantes como público estén correctamente vacunados, incluida la dosis de recuerdo, conforme a su edad e historial de infección pasada.





