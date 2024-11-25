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Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (23-24 noviembre 2024)

Triunfo para los principales equipos de la provincia

Adrián Bolo, del Zamora, en el duelo ante el Lugo

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Adrián Bolo, del Zamora, en el duelo ante el Lugo

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. 2 C.D. LUGO 0

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BECERRIL 0 C.D. VILLARALBO 0

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ZAMORA C.F. “B” 1 C.D. VILLA DE SIMANCAS 2

C.D. BENAVENTE 0 SALAMANCA C.F. “B” 2

GIMNÁSTICA MEDINENSE 0 MORALEJA C.F. 1

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F. 0 C.D. INTERNACIONAL VISTA ALEGRE 0

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE 1 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 3

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 3 C.y D. LEONESA 3

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 1 C.D. VILLA DE SIMANCAS 3

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. SAN JOSÉ 8 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 1

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

VILALBA F.S.8 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 8

C.D. INTERSALA ZAMORA 7 C.D. SAN CRISTOBAL 1

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

TREPALIO LEÓN SALA 6 RIVER ZAMORA F.S. 1

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. 2 C.D. SALATORMES RIO DE LA MIEL 4

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO) (Descanso en la competición)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO) (Descanso en la competición)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

BARACALDO 53 ZAMARAT 59

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M CAJA RURAL ZAMORA 34 ROYAL PREMIUM GIJÓN 29

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