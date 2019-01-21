DIRECTO
Resultados deportivos
El Zamora empata en Avila y pierde el liderato
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 08:08
AGENDA DEPORTIVA………………….19-20 ENERO
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
REAL ÁVILA 1 ZAMORA C.F 1
REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. HERGAR 0 C.D. VILLARALBO 1
C.D. BENAVENTE 1 SALAMANCA C.F B 0
LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 2 BURGOS C.F. 7
REGIONAL JUVENIL
HELMÁNTICO 7 U.D.SAN LORENZO 0
REGIONAL CADETE
ZAMORA C.F. 0 PUENTE CASTRO 2
FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL
CAPISCOL 0 AMIGOS DEL DUERO 1
FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL
CAPISCOL B 0 AMIGOS DEL DUERO B 7
FUTBOL SALA SEGUNDA DIVISION B
F.S. ZAMORA 4 U. VALLADOLID 2
SALA OURENSE 2 ATLETICO BENAVENTE 3
BALONMANO DISIVION HONOR PLATA
PUERTO SAGUNTO 37 BALONMANO ZAMORA 22
BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA
BAXI FERROL 62 ZAMARAT 61
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 75 BALONCESTO ZAMORA 79
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
ESTUDIANTES LUGO 86 VIRGEN DE LA CONCHA 81