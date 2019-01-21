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105.1 FM - 1269 OM

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    Resultados deportivos

    El Zamora empata  en Avila y  pierde  el liderato

    deportes

    Tiempo de lectura: 1' Actualizado 08:08

    AGENDA DEPORTIVA………………….19-20 ENERO

    TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8

    REAL ÁVILA 1 ZAMORA C.F 1

    REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. HERGAR 0 C.D. VILLARALBO 1

    C.D. BENAVENTE 1 SALAMANCA C.F B 0

    LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 2 BURGOS C.F. 7

    REGIONAL JUVENIL

    HELMÁNTICO 7 U.D.SAN LORENZO 0

    REGIONAL CADETE

    ZAMORA C.F. 0 PUENTE CASTRO 2

    FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL

    CAPISCOL 0 AMIGOS DEL DUERO 1

    FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL

    CAPISCOL B 0 AMIGOS DEL DUERO B 7

    FUTBOL SALA SEGUNDA DIVISION B

    F.S. ZAMORA 4 U. VALLADOLID 2

    SALA OURENSE 2 ATLETICO BENAVENTE 3

    BALONMANO DISIVION HONOR PLATA

    PUERTO SAGUNTO 37 BALONMANO ZAMORA 22

    BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA

    BAXI FERROL 62 ZAMARAT 61

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 75 BALONCESTO ZAMORA 79

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    ESTUDIANTES LUGO 86 VIRGEN DE LA CONCHA 81

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