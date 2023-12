Un pueblo de Zamora, completamente incomunicado: “Nos han tratado peor que al ganado”

En pleno siglo XXI seguimos hablando de problemas graves de comunicación en la Zamora rural. Cada vez se lo ponen más difícil a aquellos que apuestan por quedarse, o por acudir, al medio rural. Lejos de que las comunicaciones y conexiones mejoren en estas zonas para repoblarlas, la situación va a peor.

El último ejemplo es el de Bermillo de Alba, pequeña localidad que pertenece al municipio de Fonfría. En las últimas horas veían cómo se quedaban incomunicados. Ni siquiera pueden llamar al servicio de emergencias 1-1-2. Hace meses, Telefónica advirtió que tenía que cambiarse el servicio, al estar el actual, una red tradicional de cobre, obsoleto. Eso sí, recularon en su intento porque no había una alternativa real en esa zona.

Pero lo que en mayo quedó frenado, parece que se ha vuelto a activar ahora. Telefónica ha dejado sin servicio al pueblo sin darle una alternativa porque no hay posibilidad de cobertura ni por señal de radio ni de satélite. Además, la fibra óptica prometida por el Gobierno de España sigue sin llegar.

El subdelegado del Gobierno se comprometió a que no habría un cambio si no existía una alternativa, pero la realidad ha sido otra. Ahora dice que la fibra está al llegar: “Está a punto de realizarse el despliegue, aunque no está ejecutado. La situación requiere una inmediata solución para que los vecinos tengan servicios de comunicación”.

El enfado en la localidad es tremendo, como es lógico. Así de claro se ha mostrado el alcalde pedáneo de Bermillo, Gabriel González, en Herrera en Cope Zamora con Juanma de Saá: “Hemos sido tratados como un número, no como si fuéramos personas. Hemos sido peor tratados que el ganado. Han cortado sí o sí y nos han dejado incomunicados”.

Desde el ayuntamiento entienden que esta situación debe revertirse de inmediato, ya que este hecho deja totalmente vulnerables a todos los vecinos.