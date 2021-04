La piloto zamorana Sara García Álvarez, 'Premio Pódium' al mejor deportista absoluto de Castilla y León

El jurado de los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que convoca la Consejería de Cultura y Turismo, se ha reunido para conceder los galardones correspondientes a su octava edición. En la primera categoría, ha acordado conceder el Premio Pódium al Mejor deportista absoluto, a Sara García Álvarez. La motociclista (Zamora, 1988) ha conseguido durante 2020 ser subcampeona del mundo en la especialidad de Bajas y 4ª clasificada en la general de féminas, así como finalizar con éxito su participación en el Rally Dakar obteniendo la 88ª posición, convirtiéndose así en la primera mujer europea en completar la prueba. Esta exitosa piloto de motos se está haciendo hueco en el mundo del motor y su progresión no tiene límites, como atestigua su resultado en el Rally Dakar 2021.

Sara García ,en declaraciones a Cope,advierte de que, además de los reconocimientos, el deporte que practica exige cuantiosas inversiones y resulta muy complicado conseguir ls fondos necesarios. “Estos premios son un reconocimiento muy positivo pero necesito algo más para pagar la inscripción al Dakar, la moto y los recambios. Desde el año pasado, está siendo una época muy dura para todos y estamos intentando sacar a flote un proyecto muy ambicioso y buscando apoyos de empresas e instituciones”, concluyó.

La piloto zamorana remarca que “a veces, las cosas salen bien y otras, no tan bien. Es como en la vida misma. Socialmente, quizá no esté bien aceptado el fracaso pero a muy poca gente le sale un reto a la primera. Te tienes que dar muchos golpes para conseguir lo que te propones”, explicó. “El primer Dakar fue muy duro y no lo logré a pesar del esfuerzo pero los dos siguientes, conseguí acabar y mejorar resultados. Estoy muy motivada para seguir mejorando”, añadió.