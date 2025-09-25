¿Estás en paro? Zamora te da 60 euros para comprar en el comercio local… pero solo si actúas antes del 25 de octubre

Ya está en marcha la edición de otoño de la campaña de Bonos de Comercio Solidario en Zamora, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento que busca dinamizar el comercio local y apoyar a las personas desempleadas. En total, se repartirán 10.000 bonos de 15 euros, canjeables en 185 establecimientos adheridos.

Las personas interesadas en obtener uno de estos bonos deberán estar inscritas como demandantes de empleo y realizar la solicitud a través de la web www.sumaysiguezamora.es, hasta el próximo 25 de octubre. Cada persona podrá solicitar hasta cuatro bonos, lo que supone un total de 60 euros en ayudas directas al consumo.

Durante la presentación de la campaña, el concejal de Promoción Económica, David Gago, subrayó que se trata de una medida clara de apoyo al tejido comercial de la ciudad, al tiempo que se presta ayuda directa a las personas en situación de desempleo. “Creemos que es necesario apoyar de manera decidida al comercio tradicional de Zamora, por su calidad, su cercanía y porque forma parte de la esencia de la ciudad”, declaró Gago.

El presupuesto destinado a esta iniciativa asciende a 150.000 euros, y los bonos deberán canjearse en un plazo máximo de siete días desde su obtención.

Por su parte, el presidente de AZECO, Ruperto Prieto, celebró la gran acogida de la campaña, destacando que en solo dos días ya se han canjeado 6.000 bonos, lo que demuestra el interés y la efectividad de esta herramienta para reactivar la economía local. “Este es el camino que hay que seguir: apostar por el comercio de Zamora para seguir dando vida a la ciudad”, afirmó.

La campaña cuenta con el respaldo de AZECO y la Junta de Castilla y León, a través del servicio público de empleo, y representa una apuesta conjunta por una Zamora más solidaria, dinámica y comprometida con su tejido comercial.