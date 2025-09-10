Nuevos datos sobre el apuñalamiento en Olleros de Tera (Zamora): la víctima mejora y se amplían las hipótesis sobre el suceso

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha ofrecido este miércoles una actualización sobre el grave apuñalamiento ocurrido el pasado 1 de septiembre en Olleros de Tera. A pesar de que el caso sigue sub judice, Blanco ha aportado detalles importantes que permiten comprender mejor la evolución del incidente.

En primer lugar, el subdelegado ha informado que la víctima del ataque ha experimentado una mejora notable, habiendo sido trasladada este pasado sábado de la UCI a planta en el hospital, lo que refleja una estabilización en su estado de salud tras las graves heridas sufridas. Por otro lado, el presunto agresor continúa bajo prisión preventiva y comunicada, a la espera del desarrollo judicial.

MÁS DE TRES PUÑALADAS

Respecto al número de heridas, Blanco ha corregido datos anteriores: mientras que en las primeras declaraciones se hablaba de tres cuchilladas, ahora se confirma que la víctima recibió más de tres puñaladas, lo que indica una agresión de mayor gravedad y violencia. Esto abre interrogantes sobre el móvil y el contexto del suceso.

Inicialmente, la hipótesis dominante apuntaba a un posible intento de robo en un establecimiento local como causa principal del ataque. Sin embargo, Blanco ha aclarado que esta versión ya no es tan clara, ya que las investigaciones barajan varias hipótesis diferentes, ninguna de las cuales puede descartarse en este momento. “Hoy se están investigando varias hipótesis para ver el porqué de la agresión, y ninguna de ellas es descartable”, ha declarado el subdelegado, destacando la complejidad del caso.

El trabajo de la Guardia Civil ha sido fundamental en esta fase investigadora. Ángel Blanco ha agradecido expresamente el esfuerzo y la labor realizada, especialmente por el acuartelamiento de Camarzana de Tera y la unidad orgánica de Policía Judicial de Zamora, que continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

CONCENTRACIONES SIN INCIDENTES

En relación a las dos concentraciones vecinales celebradas en defensa del presunto agresor, Blanco ha señalado que, según la información facilitada por la Guardia Civil, no se ha detectado ninguna manifestación que pudiera constituir un delito de odio, pese a la gran asistencia, que superó las 600 personas entre ambas convocatorias. No se observaron ni expresiones verbales ni pancartas relacionadas con este tipo de delitos.

En definitiva, el caso del apuñalamiento en Olleros de Tera sigue abierto y bajo investigación, con la víctima recuperándose y las autoridades trabajando para esclarecer todos los detalles y motivaciones detrás del violento suceso que ha conmocionado a esta localidad zamorana.