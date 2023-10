Mujeres con cáncer en Zamora reconocen la importancia del movimiento asociativo para salir adelante

En España se diagnosticaron casi 35.000 nuevos cánceres de mama en el año 2022, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que representa casi el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres. El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres, de ahí la importancia de la prevención, desde tener hábitos de vida saludables hasta acudir a los diferentes cribados, además de la autoexploración.

Hoy 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y tanto la Asociación Española contra el Cáncer como AZAYCA están desarrollando actividades de calle para sensibilizar a la población. Durante toda la jornada en COPE estamos haciendo una programación especial al respecto.

En COPE Zamora hemos hablado con Sensa Granja, mujer que ha pasado este tipo de cáncer y que explica su experiencia: “El hecho de poder ayudar a más personas, estar con ellas, hablar con ellas, me ha ayudado porque me siento útil. Hay un momento que no te sientes útil, cuando te operan, te dan la quimio... Pero quedas ahí, en un momento en el que no tienes claro qué puedes hacer por ti y por los demás y ahí el asociacionismo tiene mucha importancia”

En esta línea también cuenta su experiencia a COPE Zamora Naara Muñoz: “El cáncer te deja secuelas a largo plazo, no tenemos ley del olvido oncológico, no se repara en la pérdida económica, las bajas laborales...”, a la vez que explica los pilares en los que se ha apoyado para salir adelante: “ejercicio, alimentación saludable y mantener la mente en la salud y no en la enfermedad. El movimiento asociativo es vital”, insiste.

Y nos queremos centrar en un detalle que ha nombrado, el olvido oncológico. El derecho al olvido oncológico es el derecho a que no se tenga en cuenta que alguien ha padecido un cáncer en diferentes situaciones como la contratación de un seguro vida o la solicitud de un préstamo. Así, este derecho evita que estas personas tengan que justificar su historial médico y evita que sean discriminadas.

Así lo explica Naara: “No tenemos derecho a muchos tipos de seguros, por ejemplo de salud. Si me compro una casa, la hipoteca sera más cara porque no puedo hacerme un seguro de vida. Me pueden poner problemas para sacar el carnet de conducir... Cosas que son importantes y que a día de hoy no hay una ley que nos proteja”, zanja. Teóricamente la ley está en proceso, pero está a la espera de que haya un gobierno estable.

Por cierto, hay que resaltar dos actividades dentro de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hoy a las siete y media en el Museo Etnográfico una mesa redonda organizada por Azayca, y el domingo la gran marcha contra el cáncer organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, el evento deportivo social más numeroso de la provincia desde hace años. Todavía estás a tiempo de colaborar e inscribirte para la carrera.