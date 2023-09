Mañueco, en Zamora: “Sánchez debe decir “no es no” a la amnistía y autodeterminación”

El Presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado, en Zamora, que “Sánchez debe posicionarse con firmeza, dejarse de medias tintas y decir “no es no” a la amnistía y autodeterminación. Es más necesario que nunca seguir trabajando por las siglas que nos unen y estar todos detrás de nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo”.

“Hace dos años dije que iba a formar un gobierno estable, sin líneas rojas, pero sí con grandes principios. Dije que mientras yo fuera presidente de la Junta de Castilla y León no se iban a cerrar los consultorios sanitarios y he cumplido. Lo reafirmo y lo voy a blindar por ley. Dije que la igualdad no es negociable. Y no ha habido ni habrá un paso atrás en la igualdad entre mujeres y hombres, ni en la lucha contra la violencia machista. En Castilla y León se amplían derechos en todos los ámbitos”, señaló el popular.

El presidente también manifestó que “la cohesión territorial no es negociable. Y no hemos cedido ni cederemos a chantajes de apoyos por privilegios de unos sobre otros. Dije que la integridad autonómica no es negociable. Y nada de trocear la Comunidad de Castilla y León. Dije que el modelo autonómico en la unidad de España no es negociable. Y tenemos una comunidad fuerte que es hoy más moderna. Dije también que trabajaríamos sin descanso por crear empleo y generar oportunidades y por eso estamos impulsando polígonos industriales para que sean una realidad cuánto antes”, concluyó.