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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (6-7 abril 2024)

El CB Zamora finaliza con victoria la liga regular

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:55

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

RAYO CANTABRIA 0 ZAMORA C.F. 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

PALENCIA C.F 1 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

LA BAÑEZA F.C. 5 ZAMORA C.F. “B” 1

UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 1 C.D. BENAVENTE 0

C.D. BOVEDANA 0 CIUDAD RODRIGO C.F. 3


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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ZAMORA C.F.-2 C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 0

ATLÉTICO PINILLA 6 C.D.LA AMISTAD 2000 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

PUENTE CASTRO F.C “B” 0 ZAMORA C.F. 3

U.D.SAN LORENZO 2 C.D.F. PEÑA 3

SALAMANCA C.F. U.D.S.7 U.D. TORESANA 1


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1

C.D. BOVEDANA 0 R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA “B” 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2 CyD LEONESA 1


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

LEIS PONTEVEDRA F.S.2 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 6


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

F.S. SALAMANCA “B” 2 C.D.INTERSALA ZAMORA 4

RIVER ZAMORA F.S. 3 F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 3


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S. 2 C.D.E. LEGANÉS 5


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 0 ATLÉTICO BEMBIBRE 0


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 92 CIUDAD DE HUELVA GESTIA 65


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

CAB ESTEPONA 66 C.D. ZAMARAT 56


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 49 OBRADOIRO 108


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

TROPS MÁLAGA 32 B.M. ZAMORA 24

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