Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (6-7 abril 2024)
El CB Zamora finaliza con victoria la liga regular
Zamora
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Actualizado 09:55
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
RAYO CANTABRIA 0 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
PALENCIA C.F 1 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
LA BAÑEZA F.C. 5 ZAMORA C.F. “B” 1
UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 1 C.D. BENAVENTE 0
C.D. BOVEDANA 0 CIUDAD RODRIGO C.F. 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F.-2 C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 0
ATLÉTICO PINILLA 6 C.D.LA AMISTAD 2000 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
PUENTE CASTRO F.C “B” 0 ZAMORA C.F. 3
U.D.SAN LORENZO 2 C.D.F. PEÑA 3
SALAMANCA C.F. U.D.S.7 U.D. TORESANA 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
C.D. BOVEDANA 0 R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA “B” 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2 CyD LEONESA 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
LEIS PONTEVEDRA F.S.2 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 6
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
F.S. SALAMANCA “B” 2 C.D.INTERSALA ZAMORA 4
RIVER ZAMORA F.S. 3 F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 3
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S. 2 C.D.E. LEGANÉS 5
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 0 ATLÉTICO BEMBIBRE 0
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 92 CIUDAD DE HUELVA GESTIA 65
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
CAB ESTEPONA 66 C.D. ZAMARAT 56
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 49 OBRADOIRO 108
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
TROPS MÁLAGA 32 B.M. ZAMORA 24
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