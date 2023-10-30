Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (28-29 octubre 2023)
Fin de semana muy positivo para los principales equipos de Zamora.
Zamora
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Actualizado 09:58
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 3 REAL OVIEDO VETUSTA 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. ALMAZÁN 1 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ATLÉTICO MANSILLÉS 1C.D. BENAVENTE 0
SALAMANCA C.F. UDS “B” 1 ZAMORA C.F”B” 2
C.D.BOVEDANA 2 C.D. ONZONILLA 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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S.D. PONFERRADINA “B” 3 ZAMORA C.F. 1
C.D.LA AMISTAD 2000 3 C.D. LAGUNA 4
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
REAL ÁVILA 4 U.D. SAN LORENZO 2
U.D. TORESANA 1 C.D. HERGAR 3
C.D. BURGALÉS 1 ZAMORA C.F 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. LUGO 0 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descanso)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 14 C.D. EL ESPINAR 0
F.S. CUELLAR-RIVER ZAMORA F.S. (Aplazado)
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S. 1 BEMBRIVE 11
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO 5 C.D. VALVERDE 4
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. PONFERRADINA 64 C.B. ZAMORA 95
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
ARDOI 51 C.D. ZAMARAT 61
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 74 C.D. ZAMARAT 46
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 29 B.M. CISNE LOS SAUCES 28
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