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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (28-29 octubre 2023)

Fin de semana muy positivo para los principales equipos de Zamora.

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:58

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 3 REAL OVIEDO VETUSTA 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. ALMAZÁN 1 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ATLÉTICO MANSILLÉS 1C.D. BENAVENTE 0

SALAMANCA C.F. UDS “B” 1 ZAMORA C.F”B” 2

C.D.BOVEDANA 2 C.D. ONZONILLA 1


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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S.D. PONFERRADINA “B” 3 ZAMORA C.F. 1

C.D.LA AMISTAD 2000 3 C.D. LAGUNA 4


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

REAL ÁVILA 4 U.D. SAN LORENZO 2

U.D. TORESANA 1 C.D. HERGAR 3

C.D. BURGALÉS 1 ZAMORA C.F 2


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. LUGO 0 C.D. BOVEDANA 1


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descanso)


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1 (Descanso en la competición)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 14 C.D. EL ESPINAR 0

F.S. CUELLAR-RIVER ZAMORA F.S. (Aplazado)


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S. 1 BEMBRIVE 11


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S. CIUDAD DE TORO 5 C.D. VALVERDE 4


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. PONFERRADINA 64 C.B. ZAMORA 95


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

ARDOI 51 C.D. ZAMARAT 61


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 74 C.D. ZAMARAT 46


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 29 B.M. CISNE LOS SAUCES 28


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