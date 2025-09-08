Horarios | 8ª jornada
La Liga confirma los horarios de la 8ª jornada: El Real Madrid jugará el sábado; Barcelona y Atlético el domingo
El Real Madrid recibirá al Villarreal el sábado 4 de octubre. El Barcelona visitará al Sevilla el domingo 5 y el Atlético se medirá al Celta en Vigo también el domingo.
El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal el sábado 4 de octubre, a partir de las 21:00 horas, y el FC Barcelona visitará el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla el domingo 5, desde las 16:15 horas, en los partidos correspondientes a la octava jornada de LaLiga EA Sports, según anunció este lunes LaLiga.
La jornada 8 de LaLiga EA Sports, que no tendrá partido el lunes, empieza el viernes 3 de octubre, con el duelo entre CA Osasuna y Getafe a las 21:00 horas, y termina el domingo 5 con el Atlético de Madrid visitando Balaídos para enfrentarse al RC Celta, a las 21:00 horas.
Horarios de la jornada 8
Viernes 3 de octubre
21:00 Osasuna - Getafe
Sábado 4 de octubre
14:00 Real Oviedo - Levante
16:15 Girona - Valencia
18:30 Athletic - Mallorca
21:00 Real Madrid - Villarreal
Domingo 5 de octubre
14:00 Alavés - Elche
16:15 Sevilla - FC Barcelona
18:30 Espanyol - Betis
18:30 Real Sociedad - Rayo Vallecano
21:00 Celta - Atlético