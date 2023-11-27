Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (25-26 noviembre 2023)
Buenas noticias para gran parte de los principales equipos de la provincia
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 12:24
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 1 RAYO CANTABRIA 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO TORDESILLAS 1 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ZAMORA C.F”B” 0 C.D. BENAVENTE 0
LA BAÑEZA 4 C.D.BOVEDANA 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
ZAMORA C.F. 5 BETIS C.F. 0
- Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
C.D. PARQUESOL “B” 3 C.D. LA AMISTAD 2000 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO 1 PUENTE CASTRO F.C.“B” 2
C.D. QUINTANAR 4 U.D. TORESANA 1
C.D. HERGAR HELMÁNTICA 1 ZAMORA C.F. 4
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. BOVEDANA 1 REAL OVIEDO FEMENINO “B” 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. MILAGROSA 1 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 4
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLE´TICO BTE F.S. 6 LEIS PONTEVEDRA F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 6RIVER ZAMORA F.S 3
C.D.INTERSALA ZAMORA 6 C.D. TIERNO GALVÁN 1
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S. 2 ATLÉTICO NAVALCARNERO 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S.CIUDAD DE TORO 4 TREPALIO LEÓN SALA 4
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. MORÓN 72 C.B. ZAMORA 87
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
VEGA LAGUNERA DE TENERIFE 57 C.D. ZAMARAT 69
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 63 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 94
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 29 TROPS MÁLAGA 29
- item no encontrado