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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (25-26 noviembre 2023)

Buenas noticias para gran parte de los principales equipos de la provincia

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:24

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 1 RAYO CANTABRIA 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

ATLÉTICO TORDESILLAS 1 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ZAMORA C.F”B” 0 C.D. BENAVENTE 0

LA BAÑEZA 4 C.D.BOVEDANA 0


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

ZAMORA C.F. 5 BETIS C.F. 0

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C.D. PARQUESOL “B” 3 C.D. LA AMISTAD 2000 0


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 1 PUENTE CASTRO F.C.“B” 2

C.D. QUINTANAR 4 U.D. TORESANA 1

C.D. HERGAR HELMÁNTICA 1 ZAMORA C.F. 4


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 1 REAL OVIEDO FEMENINO “B” 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. MILAGROSA 1 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 4


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLE´TICO BTE F.S. 6 LEIS PONTEVEDRA F.S. 3


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 6RIVER ZAMORA F.S 3

C.D.INTERSALA ZAMORA 6 C.D. TIERNO GALVÁN 1


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S. 2 ATLÉTICO NAVALCARNERO 1


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S.CIUDAD DE TORO 4 TREPALIO LEÓN SALA 4


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. MORÓN 72 C.B. ZAMORA 87


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

VEGA LAGUNERA DE TENERIFE 57 C.D. ZAMARAT 69


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 63 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 94


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 29 TROPS MÁLAGA 29

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