Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (16-17 diciembre 2023)
Jornada de resultados dispares
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 09:47
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 1 U.P.LANGREO 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII (Descanso en la competición)
C.D.COLEGIOS DIOCESANOS 0 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
LA CISTÉRNIGA 1 C.D. BENAVENTE 1
C.D.BOVEDANA 1 ATLÉTICO MANSILLÉS 3
C.D. ONZONILLA 3 ZAMORA C.F. “B” 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D. LA AMISTAD 2000 0 ZAMORA C.F. 4
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO 1 C.D. CALASANZ DE SORIA 5
U.D. TORESANA 0 C.D.F. PEÑA 5
ZAMORA C.F. 0 C.D. QUINTANAR 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1(Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 6 O PARRULO F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
CISTIERNA F.S. 7 RIVER ZAMORA F.S. 0
C.D. INTERSALA ZAMORA 4 C.D.I. VILLAQUILAMBRE 3
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RODILES F.S.F.-RIVER ZAMORA F.S.(Aplazado)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 8 VENTA BAÑOS F.S. 3
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 100 JUVENTUD ALCALÁ 70
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
MATARÓ 60 C.D. ZAMARAT 76
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
OBRADOIRO 79 C.D. ZAMARAT 63
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 22 BM MALLORCA 24
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