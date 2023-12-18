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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (16-17 diciembre 2023)

Jornada de resultados dispares

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Redactor en COPE Zamora

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FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 1 U.P.LANGREO 1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII (Descanso en la competición)

C.D.COLEGIOS DIOCESANOS 0 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

LA CISTÉRNIGA 1 C.D. BENAVENTE 1

C.D.BOVEDANA 1 ATLÉTICO MANSILLÉS 3

C.D. ONZONILLA 3 ZAMORA C.F. “B” 1


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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C.D. LA AMISTAD 2000 0 ZAMORA C.F. 4


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 1 C.D. CALASANZ DE SORIA 5

U.D. TORESANA 0 C.D.F. PEÑA 5

ZAMORA C.F. 0 C.D. QUINTANAR 0


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1(Descanso en la competición)


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 6 O PARRULO F.S. 3


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

CISTIERNA F.S. 7 RIVER ZAMORA F.S. 0

C.D. INTERSALA ZAMORA 4 C.D.I. VILLAQUILAMBRE 3


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RODILES F.S.F.-RIVER ZAMORA F.S.(Aplazado)


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 8 VENTA BAÑOS F.S. 3


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 100 JUVENTUD ALCALÁ 70


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

MATARÓ 60 C.D. ZAMARAT 76


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

OBRADOIRO 79 C.D. ZAMARAT 63


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 22 BM MALLORCA 24

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