Un joven agricultor de Toro (Zamora) toma el testigo de su padre y de su abuelo: “Una oportunidad que no se puede desperdiciar”

Más de 300 jóvenes agricultores se incorporaron el año pasado al sector, según el registro de las ayudas de la Junta de Castilla y León en octubre del 2024. El objetivo es facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores, el relevo generacional y la creación de empleo y el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales. Pueden presentarse jóvenes de 18 años o más como David Calvo. Tiene 20 años y hace uno que se incorporó a la actividad junto a su padre a la localidad zamorana de Toro. Ya desde pequeño cuando bajaba con su padre al campo los fines de semana, le gustaba.

“Siempre me ha gustado estar al aire libre. Lo he mamado desde pequeño, estar con mi padre en el campo es algo que me ha gustado siempre y teniendo la oportunidad como la tengo de poder hacerlo con mi padre de que me vaya enseñando pues para adelante”, explicaba David a COPE.

"Ilusiona ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida" Santos Calvo, padre de David, joven agricultor en Zamora

Su familia se quedó sorprendida al recibir la noticia. Sabían que le gustaba pero a la vez reconocen en el campo el trabajo es duro. Aún así como es lo que le hace feliz desde el primer momento lo apoyaron. Su padre, Santos, cree que la explotación le permitirá vivir y es una salida laboral asequible. Aunque recuerda en COPE que ahora el trabajo de la agricultura no tiene nada que ver con lo que hacían hace años. Hay más burocracia, más controles y los productos se venden a precios bajos.

“Pensando en el relevo generacional, de alguna manera siempre ilusiona el ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida. También es cierto que te queda cierta inquietud porque el sector evoluciona de una forma muy rápida y la verdad es que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar; entonces siempre te quedas esa duda de que emprender un camino en la agricultura pues no es fácil”, argumenta Santos.

Para hacer los trámites su padre le tuvo que alquilar unas tierras y ahora trabajan juntos mano a mano sacando adelante las 120 hectáreas de terreno donde cultivan patatas, cebollas, pistachos, cebada y guisantes. “Yo aprendo de él en lo que ha vivido siempre, en lo que es la experiencia, y él aprende de mí pues la novedad, a veces tecnología que vienen ahora en los tractores. Tengo la oportunidad de poder enseñarle y ayudarnos mutuamente, él con lo tradicional y yo con lo nuevo”, nos contaba.

David vive con ganas e ilusión este oficio al que también se dedicó su abuelo. Ahora, cuenta en COPE que lo que vivía de pequeño como para pasar el rato, ahora lo hace como un trabajo. Aunque sin el apoyo de su padre, cree que no hubiera sido tan fácil. “Ahora mismo empezar de cero es prácticamente imposible o muy difícil. El hecho de que mi padre tenga lo que es la explotación organizada, que está todo al lado, que eso también es un paso, y que esté él para enseñarme todo pues es una ventaja muy clara y es una oportunidad que no se puede tampoco desperdiciar”, decía David Calvo.

Santos no dudo en facilitarle todo lo posible la incorporación a su hijo para que le fuera “lo más sencilla posible”.

Las peticiones de los agricultores a San Isidro

José Antonio Alonso, presidente de ASAJA en Valladolid, pide en COPE a San Isidro una tregua meteorológica de diez días

Zamora es la provincia de Castilla y León donde más solicitudes de la Politica Agraria Común (PAC) se registraron en el 2024 con más de 9.000. Por detrás de ella, Salamanca con 8.093, León con 8.080 y en cuarta posición Valladolid con 8.008. Datos que indican también el número de agricultores en cada provincia.

Los altos costes y los bajos precios que les pagan por sus productos hacen que en algunas ocasiones la rentabilidad de la actividad sea baja. De hecho, el cereal se paga a precios de hace 40 años. La importación de cereal de Ucrania se ha triplicado y eso derrumba las lonjas. A pesar de este escenario poco halagüeño, el tiempo. Las lluvias ha venido bien a los cereales, pero puede afectar a la siembra en la zona del sur donde casi no se puede pisar el terreno.

José Antonio Alonso, presidente de ASAJA en Valladolid, pide en COPE a San Isidro una tregua meteorológica de diez días.

Cereal de Ucrania sin ningún tipo de control. Ponen aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos y se han encarecido. Inputs más altos y precios más bajos, el resultado hay que coger grandes cantidades de grano para que sea rentable.

“Hay que coger grandes cantidades de grano para que sea rentable”, explicaba Alonso.