El “hombre araña” de los patios interiores actúa en Zamora: nueve robos en viviendas y directo a prisión

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de nueve robos con fuerza en viviendas a las que accedía escalando por los patios interiores de los edificios. La operación, desarrollada de manera conjunta por las comisarías de Zamora y Talavera de la Reina (Toledo), ha permitido esclarecer robos cometidos en varias ciudades de la geografía española, entre ellas Zamora, Talavera de la Reina, Burgos y Ponferrada (León).

Las investigaciones se iniciaron en el mes de septiembre en Zamora, tras registrarse dos robos en viviendas habitadas, donde el autor accedió mediante escalo y fractura de ventanas. En ambos casos sustrajo joyas, dinero y otros objetos de valor, aprovechando la ausencia de los moradores.

Escalaba por canalones y ventanas de patios interiores

El detenido empleaba siempre el mismo modus operandi. Accedía a las viviendas escalando por los canalones de los patios interiores, demostrando una gran destreza física para alcanzar pisos superiores. Una vez dentro, registraba minuciosamente las estancias y se apoderaba de dinero en efectivo, joyas, décimos de lotería y otros efectos de valor.

Posteriormente, las joyas sustraídas eran vendidas en establecimientos de “compro oro” ubicados en diferentes ciudades del país, lo que le permitía obtener beneficios económicos y dificultar la trazabilidad de los objetos robados por parte de los investigadores.

Una investigación coordinada en varias provincias

De forma paralela, se produjeron tres robos con características similares en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo). Ante las coincidencias detectadas, la Policía Nacional coordinó las investigaciones entre las distintas comisarías afectadas, lo que permitió relacionar los hechos y centrar las sospechas en un mismo autor.

Fruto del trabajo policial, se logró localizar al presunto responsable en la ciudad de Salamanca. Para su arresto, se estableció un dispositivo conjunto entre agentes de Zamora y Talavera de la Reina, que culminó con su detención. En el momento del arresto, se le intervino dinero en efectivo y diversos efectos procedentes de los robos.

Gracias a esta coordinación, los investigadores han conseguido esclarecer hasta nueve robos con fuerza en viviendas habitadas, confirmando la alta movilidad del detenido y su capacidad para desplazarse rápidamente entre distintas ciudades para eludir la acción policial.

Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca, que decretó su ingreso inmediato en prisión en el Centro Penitenciario de Topas.

Consejos de seguridad de la Policía Nacional

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de seguridad en los domicilios, como cerrar siempre puertas y ventanas con llave, evitar bajar completamente las persianas para no aparentar ausencia y no dejar objetos de valor a la vista. Asimismo, se recomienda pedir a un vecino que recoja la correspondencia y llamar de inmediato al 091 ante cualquier ruido o presencia sospechosa.