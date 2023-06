Exigen una mejor limpieza de las aceras de San José Obrero

Si bien no parece el árbol más adecuado para un espacio urbano, sí que deben asumirse las consecuencias de que en su momento fueran moreras y no otra especia la plantada en los alcorques de la calle de La Hiniesta. En la época en la que nos encontramos los árboles repletos de frutos ofrecen un aspecto envidiable, pero los resultados de esas moras que caen al suelo al faltar la conveniente limpieza es bastante lamentable. Instando desde UPL a que se proceda a realizar una limpieza adecuada a la suciedad de la vía, mediante la utilización de procesos de limpieza más eficaces que el simple barrido a mano o mediante la utilización de máquina barredora, que eliminen convenientemente el fruto caído en la superficie que se adhiere al pavimento, que en caso de ser pisado, o no retirado a tiempo, incluso lleva aparejado el peligro de que se produzcan resbalones entre los viandantes.





Con la nueva contrata de basura, algunas zonas de la periferia han recibido la visita de la barredora que antes muy escasamente o nunca habían conocido en el barrio, ello a pesar que en el contrato caducado se encontraba especificada la presencia de esta máquina con una periodicidad mínima que sirviendo como ejemplo se requería una vez a la semana en el barrio de Pinilla que jamás la conoció, debido a que desde la concejalía no se la exigió que cumpliera con lo establecido. Ahora bien, resulta que el uso de esta limpiadora, deja mucho que desear, mantiene UPL, debido a que realiza un recorrido con un campo mínimo, el que corresponde a su anchura con algún añadido de los cepillos que sobresalen ligeramente. Su paso en aceras y calzadas de gran anchura provoca que se limpie solo una parte reducida de la zona afectada, necesitando para ser eficaz varias pasadas que el operario no puede realizar debido a que la máquina tiene encomendada una gran campo de acción, que imposibilita realizar pasar varias veces y por tanto que el resultado sea el de una limpieza óptima con retirada total de la suciedad acumulada en el suelo.





Instando al ayuntamiento a que mejore el servicio de limpieza, especialmente en épocas como la actual donde los árboles dan sus frutos y la moras caen al suelo, mezclados con otras suciedades existentes en el pavimento, que tardan cierto tiempo en retirarse resultan más difíciles de eliminar, incluso quedando manchas en el embaldosado.