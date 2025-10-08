Cazado ‘in fraganti’ en Zamora con cientos de prendas y zapatillas falsificadas

La Guardia Civil de Zamora ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, tras incautarle una gran cantidad de ropa y calzado falsificados en un control llevado a cabo en la travesía de Corrales del Vino. El detenido, de nacionalidad extranjera, cuenta con múltiples antecedentes por hechos similares en otras provincias españolas.

Los hechos ocurrieron a mediados de la semana pasada, cuando agentes del Puesto de Corrales del Vino identificaron un furgón que circulaba por la localidad zamorana. Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron en su interior una gran cantidad de prendas de vestir y calzado deportivo de reconocidas marcas comerciales. Sin embargo, el conductor no pudo presentar documentación alguna que acreditara la legal tenencia o procedencia de la mercancía.

Las prendas carecían de los permisos legales necesarios, por lo que se sospechó que se trataba de productos falsificados. Ante estos indicios, la Guardia Civil procedió a la detención del individuo y a la incautación de toda la mercancía.

Control enmarcado en los servicios de prevención

La actuación forma parte de los servicios de Seguridad Ciudadana que la Guardia Civil de Zamora implementa para prevenir la comisión de delitos en la provincia. Gracias a estos controles, se ha logrado evitar la distribución de productos ilegales que vulneran la normativa de propiedad industrial y suponen un perjuicio económico para las marcas originales.

Cedida Zapatillas falsificadas en Zamora

Desde el instituto armado se destaca la importancia de estos controles preventivos, que no solo protegen los derechos comerciales, sino que garantizan la seguridad del mercado y combaten posibles redes de distribución de productos ilícitos.

El detenido acumula antecedentes en varias provincias

El hombre fue puesto a disposición judicial, al igual que toda la mercancía intervenida. Según ha informado la Guardia Civil, el detenido ya había sido investigado en provincias como Oviedo, Ceuta, Valladolid y Zamora por delitos relacionados con el contrabando y la propiedad industrial.

Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que el arrestado podría estar vinculado a una red de distribución nacional de productos falsificados. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación.