Benavente acogerá una jura de bandera civil el próximo 24 de septiembre

El Ayuntamiento de Benavente informa que esta mañana ha tenido lugar la presentación de la Jura de Bandera para personal Civil que se celebrará en Benavente el próximo domingo, 24 de septiembre a partir de las 11:00 horas en la Plaza Mayor de la ciudad.





En la presentación del acto han participado la Alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el Coronel Jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11, Luis Fernando Núñez Allué y el Coronel Subdelegado de Defensa en Zamora, Vicente González Martín quienes han facilitado los detalles del evento organizado por el Ministerio de Defensa.





Beatriz Asensio, Alcaldesa de Benavente ha indicado que este evento está dirigido a toda la población que quiera comprometerse de una forma solemne con su patria o a aquellas personas que quieran renovar su compromiso si lo han hecho con anterioridad. La alcaldesa de Benavente ha recordado que las plazas para esta jura son limitadas por lo que ha pedido celeridad a la hora de presentar las instancias.





Por su parte, el Coronel Jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11, Luis Fernando Núñez Allué ha indicado el procedimiento que se llevará a cabo en Benavente el próximo 24 de septiembre: “Entra la fuerza militar y una vez pasada revista es el coronel el que toma juramento a los jurandos. Se desplaza la bandera hacia un sitio prominente y el coronel cruza el sable con la bandera y realiza una fórmula sencilla que reza así: "¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?" A lo que el personal contesta en voz alta: “Sí, lo hacemos”. Posteriormente como ha indicado el coronel Núñez Allué se iniciará el acto de besar la bandera, aunque desde la pandemia del COVID y por guardar medidas higiénicas no se realiza el beso físico a la bandera, sino que se realiza a una distancia prudencial.





El Subdelegado de Defensa en Zamora, el Coronel Vicente González Martín ha destacado que la realización de este evento en Benavente se encuentra dentro del recorrido previsto por la provincia de Zamora que se inició el pasado año en Zamora Capital y su Alfoz y cuya previsión es que continúe en el año 2024 con Fuentesaúco y Toro.





“Este evento está programado por el Ministerio de Defensa para dar oportunidad a aquellas personas que no pudieron jurar bandera porque por edad ya no realizaron el servicio militar o porque son mujeres y no realizaron el servicio militar en ese momento, dar esa oportunidad de que todos aquellos que tienen ese compromiso formal con su nación a través de un símbolo como es la bandera nacional” ha indicado el Subdelegado de Defensa en Zamora.





Las personas interesadas en participar en este solemne acto deberán cumplir una serie de requisitos como son el de tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años y en caso de haber jurado bandera con anterioridad, mediar un lapso de tiempo de al menos 25 años desde la última Jura. Para poder participar en este evento, los interesados deberán presentar su instancia debidamente complementada junto a una fotocopia del DNI antes del 9 de septiembre en el Ayuntamiento de Benavente o en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa de toda España. Instancias que estarán disponibles en el Edificio Administrativo El Ferial o en el código QR del cartel que se publicitará en la web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento de Benavente.