Aparece un milano real y un zorro muertos en Zamora

Recientemente, han aparecido muertos un milano real y un zorro en los términos municipales de Villalonso y Morales de Toro. Una vez más, la colaboración ciudadana ha avisado de los hechos a las organizaciones firmantes. Eso ha permitido localizar a los animales y avisar al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que revise la zona e investigue esta situación.

Aunque todavía no se han esclarecido los hechos y con las debidas reservas, desde estas organizaciones no se descarta que el origen de esta mortalidad se deba al empleo de veneno para eliminar rapaces y medianos carnívoros, una práctica todavía habitual para proteger la especies de caza menor. De hecho, estos episodios de envenenamiento se repiten en los meses finales del invierno, justo antes del periodo de reproducción de la perdiz roja. Habitualmente, el uso de venenos no es selectivo y afecta a muchas especies y en ocasiones en gran número; aquí, el uso de perros entrenados para localizar cebos envenenados, método usado por la Guardia Civil, es muy eficaz para conocer el alcance de estos episodios.

El milano real es una especie en “Peligro de Extinción” según el Catálogo Nacional de Especies amenazadas. El uso de venenos en los cotos de caza es una de las causas más importantes de mortalidad de esta especie. Por otro lado, el zorro es una especie todavía considerada alimaña por sectores como el lobby cinegético, cuando en realidad el declive de las especies de caza menor está más relacionado con el uso de pesticidas y la intensificación agrícola.

Es importante recordar que el empleo de cebos envenenados en el medio natural está considerado delito según el artículo 336 del Código penal. Las penas por emplear estos tóxicos oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión así como sanciones económicas administrativas que pueden superar los 6.000 € (además del valor económico del animal envenenado en relación al decreto autonómico de valoración de especies protegidas). Estas prácticas pueden llevar aparejadas la supresión de los derechos cinegéticos y el cierre del coto de caza. En este sentido, además hay sentencias que han anulado los derechos de cobro de la PAC en terrenos donde se ha localizados cebos envenados.