Los resultados del fin de semana en Zamora (20-21 abril 2024)
Dura derrota del CB Zamora
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 13:13
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
MARINO DE LUANCO 2 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO ASTORGA F.C. 2 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BEJAR INDUSTRIAL 3 C.D. BOVEDANA 0
LA BAÑEZA FC. 1 .C.D. BENAVENTE. 0
ZAMORA C.F.”B” 2 VEGUELLINA C.F. 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F. 1 SALAMANCA C.F. “B” 3
C.D. NAVEGA 2 C.D.LA AMISTAD 2000 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
BETIS C.F. 0 ZAMORA C.F.-C.D. 3
U.D.SAN LORENZO 1 ATLÉTICO PINILLA 3
ARANDINA C.F. 5 U.D. TORESANA 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
C.D. BOVEDANA 2 SARDOMA C.F. 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5 C.D. MILAGROSA 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
S.D. XOVE F.S 4 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.TIERNO GALVÁN 0 C.D.INTERSALA ZAMORA. 7
RIVER ZAMORA F.S. 3 C.D.UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 0
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
ATLÉTICO NAVALCARNERO 6 RIVER ZAMORA F.S. 0
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 7 LAGUNA F.S. 2
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA FINAL VUELTA
C.B. ZAMORA 78 CARTAGENA C.B. 94
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGEPLAY -OFF ¼ FINAL
AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 69 C.D. ZAMARAT 73
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ALCOBENDAS 29 B.M. ZAMORA 32
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