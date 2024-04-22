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Los resultados del fin de semana en Zamora (20-21 abril 2024)

Dura derrota del CB Zamora

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Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:13

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

MARINO DE LUANCO 2 ZAMORA C.F. 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

ATLÉTICO ASTORGA F.C. 2 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BEJAR INDUSTRIAL 3 C.D. BOVEDANA 0

LA BAÑEZA FC. 1 .C.D. BENAVENTE. 0

ZAMORA C.F.”B” 2 VEGUELLINA C.F. 1


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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ZAMORA C.F. 1 SALAMANCA C.F. “B” 3

C.D. NAVEGA 2 C.D.LA AMISTAD 2000 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

BETIS C.F. 0 ZAMORA C.F.-C.D. 3

U.D.SAN LORENZO 1 ATLÉTICO PINILLA 3

ARANDINA C.F. 5 U.D. TORESANA 2


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1

C.D. BOVEDANA 2 SARDOMA C.F. 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5 C.D. MILAGROSA 1


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

S.D. XOVE F.S 4 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 4


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.TIERNO GALVÁN 0 C.D.INTERSALA ZAMORA. 7

RIVER ZAMORA F.S. 3 C.D.UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 0


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

ATLÉTICO NAVALCARNERO 6 RIVER ZAMORA F.S. 0


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 7 LAGUNA F.S. 2


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA FINAL VUELTA

C.B. ZAMORA 78 CARTAGENA C.B. 94


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGEPLAY -OFF ¼ FINAL

AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 69 C.D. ZAMARAT 73


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ALCOBENDAS 29 B.M. ZAMORA 32

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