Le hacen un Bizum por error, se queda con el dinero y tendrá que pagar 10 veces más: por 20 euros

Aceptar un Bizum equivocado y no devolverlo puede convertirse en un problema judicial con consecuencias mucho más caras que el importe recibido. Así lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Zamora, que ha ratificado la condena a un vecino de Benavente por un delito leve de apropiación indebida. El origen del conflicto: una transferencia de apenas 20 euros que recibió por error y que nunca devolvió, a pesar de las peticiones de la verdadera remitente.

El precio de no devolver un Bizum erróneo

Más sobre bizum Hacienda avisa sobre Bizum: ingresar más de esta cantidad y no declararlo en tu Renta 2025 puede costarte más de 600 euros

La afectada, titular de una cuenta en BBVA, detectó el envío no autorizado desde su cuenta a una cuenta del Banco Sabadell, vinculada al número de teléfono del acusado. Pese a que la transferencia fue claramente equivocada y reclamada, el hombre decidió no reintegrar el dinero. Alegó más tarde que todo había sido un malentendido y que incluso ofreció devolverlo, pero según recoge la sentencia SAP ZA 145/2025, no quedó acreditado que esa intención fuese real.

Ante esta negativa, la mujer optó por recurrir a la justicia. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Benavente le dio la razón, condenando al acusado por un delito leve de apropiación indebida, tipificado en el artículo 254 del Código Penal. La condena conllevaba el pago de una multa de 180 euros —a razón de seis euros diarios durante un mes—, la devolución de los 20 euros en concepto de responsabilidad civil y las costas judiciales del proceso. Es decir, por no devolver una transferencia de 20 euros, el vecino de Benavente deberá pagar al menos 200 euros, sin contar con otros posibles gastos derivados del procedimiento.

Alamy Stock Photo Servicios de pago de la app Bizum. Mano sujetando el móvil.

La justicia ha dejado claro que no se puede alegar desconocimiento o confusión si el dinero recibido no se devuelve de inmediato y tras reclamación.

La Audiencia Provincial confirma la condena

El condenado decidió apelar, insistiendo en que no había pruebas suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia y esgrimiendo el principio de “in dubio pro reo”, según el cual, en caso de duda razonable, debe favorecerse al acusado.

No obstante, la Audiencia Provincial de Zamora desestimó el recurso, avalando la valoración de las pruebas hecha por el juzgado de primera instancia. El tribunal recalcó que no se había producido ninguna devolución, ni siquiera durante el proceso judicial, y que el dinero aún permanecía en el patrimonio del acusado, quien admitió haberlo recibido y no ser su destinatario.

Alamy Stock Photo Durante una reunión, tres empresarias pagan la factura con Bizum, un sistema rápido de cambio de dinero.

De esta forma, el tribunal concluyó que la actuación del hombre vulneraba claramente la ley y no existía justificación alguna para mantener el recurso. Confirmó la condena por apropiación indebida, dejando claro que la cantidad económica, aunque pequeña, no exime de responsabilidad penal si hay una apropiación sin derecho.

Este caso pone el foco en una realidad cada vez más frecuente: los errores en transferencias digitales a través de servicios como Bizum y la creencia equivocada de que no devolver pequeñas cantidades no tiene consecuencias. Lo cierto es que quedarse con un dinero ajeno, aunque sea por una equivocación ajena, puede derivar en procesos penales y multas que multiplican el importe original.

Para evitar situaciones como esta, conviene actuar con rapidez si se detecta una transferencia errónea. Existen recomendaciones legales básicas, como las que ofrece la OCU, para saber cómo actuar ante un ingreso no reconocido. Porque como demuestra este caso, la pasividad también puede salir muy cara.