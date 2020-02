Yolanda, autónoma forzosa: "Cubro gastos mínimos. Algunos meses, ni eso"

En junio de 2017 nació Autónomos Unidos Para Actuar (A.U.P.A.). Una asociación que, desde el primer momento, quiso dejar clara que era apolítica e independiente de cualquiera de las centrales sindicales mayoritarias. Como símbolo eligieron una soga, una metáfora de la asfixia que aseguran sentir como trabajadores por cuenta propia. Tres años después han convocado su primera manifestación de carácter nacional que, este domingo, 16 de febrero, recorrerá las calles de Madrid, desde la Plaza Colón hasta la Plaza de la Lealtad.

Como muchos otros trabajadores autónomos, Yolanda Rodríguez no podrá acudir a esta convocatoria. Lo que no quita para que esté en esta "lucha" con "más hincapié" por haber vivido una situación "que no le deseo a nadie".

Según ha relatado a su paso por Herrera en COPE Castilla y León, se vio con 52 años años y sin derecho "ni a una simple ayuda de 430 euros" —el equivalente al subsidio por desempleo—. Había cumplido su sexto año como trabajadora por cuenta propia, cuando "por circunstancias personales" tuvo que darse de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Al acudir al Servicio Público de Empleo Estatal —antiguo INEM—, y pese a haber cotizado también "un montón de años" en el Régimen General, la indicaron que "no tenía derecho a nada". "Me parece vergonso", espeta al recordarlo.

Ahí dio comienzo un año durante el cual en su casa no hubo más ingreso que "la ayuda de 387 euros que tengo por mi hijo, que tiene una discapacidad". En ese tiempo se vio obligada a dejar de pagar el alquiler. Dio de baja el gas. Y decidió funcionar únicamente con radiadores eléctricos. Hasta que por no poder hacer frente a las facturas "me llegaron a cortar" el suministro. Echa la vista atrás y reconoce que "son cosas que, una vez que las pasas, quieres dejarlas en el olvido".

Ahora, con 53 años, y tras no encontrar trabajo por cuenta ajena, "no me ha quedado otra que volver a darme de alta en autónomos". Así, ejerce como vendedora en el sector energético. "Cubro gastos mínimos", confiesa. Aunque "algunos meses ni eso". "Pero puedo poner un plato de comida encima de la mesa", se consuela.

Reivindicaciones

Una rebaja en las cuotas de la Seguridad Social, la posibilidad de cotizar por media jornada, bonificaciones por enfermedad o fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado y la rebaja de los requisitos son algunas de las reivindicaciones de A.U.P.A.

A ellas se ha sumado también la cotización "por beneficios", en lugar de la cotización por ingresos a la que se han mostrado predispuestos tanto PSOE como Podemos. En este sentido, Yolanda ha advertido que "puedo tener muchos ingresos, pero también muchos gastos".