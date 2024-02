Vuelve al trabajo tras superar un cáncer y esta es la reacción de su empresa: "Que te digan eso..."

Fatiga, nauseas, pérdida de peso, dolores... Son algunas de las consecuencias más conocidas al hablar del cáncer y de su tratamiento.

Pero, ¿qué hay del impacto de la enfermedad, por ejemplo, en la economía familiar? Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, los supervivientes de cáncer tienen un riesgo 34 veces mayor de quedarse sin trabajo que otro empleado.

Ana, de baja año y medio por el cáncer

Es lo que le pasó a Ana. Un cáncer de ovarios, “muy agresivo” pese a diagnosticárselo en una primera fase, la mantuvo de baja un año y medio. Al ir a regresar a su puesto como directora financiera la dijeron que ya no contaban con ella, alegando una “reestructuración” en el organigrama de la empresa.

“Tú imagínate que te digan eso”, ha recordado Ana en Herrera en COPE en Castilla y León. “Es un jarro de agua fría”, ha confesado con rabia al recordar aquel día en el que se preparaba para reincorporarse “temblando” a su puesto de trabajo.

En aquel momento Ana “no tenía cejas”, tampoco “pestañas”. De hecho “me estaba empezando a salir el pelo”, ha explicado. Y “con este aspecto” tuvo que ponerse a preparar entrevistas de trabajo. “A ver cómo voy a ir a una entrevista”, es lo que se preguntaba entonces. “Cómo me voy a vender yo en una entrevista”, reproduce rememorando aquel momento en el que lo “único” que sentía es que “no puedo con nada”.

“Soy igual de válida”

Pero pudo. Y Ana logró reinsertarse en el mercado de trabajo. Esta superviviente de cáncer siempre ha tenido claro que “soy igual de válida” que antes de diagnosticarle el cáncer de ovarios.





“Desde el punto de vista laboral no ha cambiado nada”, ha advertido. “No me he vuelto tonta”, ha ironizado en COPE coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.

A pesar de que el cáncer es una enfermedad que “te hace perder dinero”, ha remarcado Ana, ella asegura sentirse una “afortunada” porque en todo este proceso que ha vivido siempre se ha sentido acompañada.

Y si cuenta su historia, ha asegurado a COPE, es porque está convencida de que es necesario “cambiar” un sistema que centra su atención en las consecuencias físicas del cáncer, no tanto como en las emocionales y económicas.

Su testimonio es, además, su particular “homenaje” a quienes están ahora en una situación similar y a los que no sobrevivieron a la enfermedad. Especialmente a su “compañera” de tratamiento, con la que compartió sesiones de quimioterapia e inquietudes laborales.