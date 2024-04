Vivir con autismo: “Sí que hay avances”

Se da en uno de cada 100 nacimientos. Te hablo del Trastorno del Espectro Autista, TEA. La detección temprana es esencial para lograr el pleno desarrollo de quienes lo padecen. En torno al año, año y medio, puede haber signos que pueden llevar a sospechar a los padres que sus hijos puedan tener TEA. Se estima que por cada cuatro hombres hay solo una mujer. Y te preguntarás: ¿Por qué? Tiene que ver con las habilidades sociales y con la capacidad de uno de los dos sexos para enmascarar sus carencias.

En Castilla y León, se calcula que había 1.243 alumnos con autismo en el curso 2019-2020 en todas las modalidades educativas, que supone el 15 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales en esta comunidad, aunque se estima que el dato podría ser más elevado, debido al importante número de alumnos con TEA sin identificar. De hecho, el dato más reciente eleva esa cifra al 17,5 por ciento.

Samuel y Sara, dos hermanos con TEA

Samuel y Sara son hermanos. Viven en Valladolid y hace años fueron diagnosticados con TEA. Hoy tienen casi 17 y 15 años, y syu madre, Concepción, nos ha contado en COPE que el primer diagnóstico fue el más duro. Fe en el caso de Samuel, su hijo hablaba, pero hubo un retroceso. “Estás preparado para tener un hijo y Samuel tuvo el primer año un desarrollo normal y empezó a emnudecer”, nos explica.

“El autismo es una concepción de vida”, nos cuenta la madre de Samuel y Sara, “es un modo de vida, una forma especial de ver el mundo. Tienen características pecualires con rutinas muy particulares, necesitan su calma y tener todo definido para sentirse seguros”.

Samuel tiene habla, pero es peculiar, entiende y dice alguna frase corta no construida debidamente. Se hace entender. Repite los diálgos de lo que ve y Sara no tiene nada de lenguaje, pero "se han producido avances". Con Samuel han conseguido incluso ir al cine y ve, al menos, media película mientras come palomitas.

Javier, trabajador y opositor

Javier Lobo es de Valladolid. Tiene rasgos de autismo que el mismo nos ha explicado: “rechazo al cariño, miedo al peligro, no soporto ruidos fuertes...” Tiene “unos cuantos amigos” a lo que conoció a través de la asociació autismo, pero también a través de redes sociales.

Hoy trabaja tras haber superado con éxito un grado medio y un superior en Administración. Ahora se preparar para unas oposición en la administración pública, será la próxim semana, pero recuerda que su escolarización pudo hacerse en un centro ordinario, aunque con apoyo.

Tiene carnet de conducir y no descarta ir a por el de moto. Nos reconoce que lo que más le estresa es ir acompañado por un pasajero “incordio”.





